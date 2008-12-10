ارائه وامهای صندوق رفاه به دانشجویان از طریق بانک تجارت

مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه توافقهای شفاهی خوبی در این خصوص انجام شده و امیدواریم عملیات واگذاری ارائه تسهیلات به بانک تجارت به زودی اجرایی شود.

وی اظهار داشت: از این طریق قرار است صندوق رفاه به بانک تجارت دسترسی ارائه وام دهد و آنها براساس لیستی که معاونین دانشجویی در اختیارشان قرار می دهند وام را به دانشجویان پرداخت می کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: پس از فارغ التحصیلی دانشجو نیز دانشگاه لیست بدهکاران را در اختیار بانک قرار می دهد. البته در مرحله تسویه حساب ممکن است در ابتدا صندوق رفاه نیز درگیر شود.

وی با بیان اینکه آنچه صندوق انجام می دهد، نظارت در عملکرد معاونین دانشجویی در اعطای وام های دانشجویی است گفت: اعتبار صندوق رفاه در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک نیز براساس آماری که صندوق می دهد به دانشجویان وام پرداخت می کند.

زرینه زاد در خصوص زمان اجرایی شدن این طرح گفت: صندوق رفاه این آمادگی را برای اجرای طرح دارد و باید منتظر اعلام آمادگی بانک تجارت برای اجرا باشیم.