تشکیل دولت جدید ائتلافی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سرانجام با ائتلاف میان "ویکتور یوشچنکو" رئیس جمهور و"یولیا تیموشنکو" نخست وزیر اوکراین دولت جدید این کشور شکل گرفت.

در پی این ائتلاف فردی به نام "ولادیمیر لیتوین" نیز به عنوان رئیس مجلس جدید اوکراین انتخاب شد و تیموشنکو در سمت نخست وزیری اوکراین باقی ماند.

این ائتلاف جدید در حالی شکل گرفت که حزب "اوکراین ما" به رهبری یوشچنکو با خروج از ائتلاف با حزب "دفاع ملی" به رهبری تیموشنکو موجب سقوط دولت شده بود.

در تاریخ 3 سپتامبر حزب "اوکراین ما" به رهبری یوشچنکو خروج خود را از ائتلاف با تیموشنکو نخست وزیر اوکراین اعلام کرد. با ادامه بحران "ارسنی یاتسنیوک" رئیس پارلمان اوکراین رسما سقوط دولت تیموشنکو را اعلام کرد. با سقوط دولت ائتلافی تیموشنکو، احزاب حاضر در پارلمان اوکراین 30 روز فرصت داشتند تا کابینه جدیدی را معرفی کنند.

دولت قبلی ائتلافی اوکراین در حالی سقوط کرد که کمتر از یکسال از زمان تشکیل آن می گذشت.