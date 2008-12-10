محسنی‌نسب درباره تغییر نام این فیلم به خبرنگار مهر گفت: پروانه ساخت با نام "آن سوی پرچین" صادر شده، اما برای تغییر آن به "کریستال" به شورای نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد درخواست داده‌ایم که پس از آماده شدن فیلم وضعیت نام آن مشخص خواهد شد.

انصاری در نمایی از "آن سوی پرچین"

وی در ادامه افزود: تدوین "آن سوی پرچین" در چند روز آینده توسط سهراب میرسپاسی به پایان می‌رسد. البته وی به تازگی کار صداگذاری را نیز آغاز کرده است. برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال نیز فرم پر کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم فیلم تا آن زمان آماده نمایش شود.

محسنی‌نسب با توجه به دوری چند ساله خود از سینما درباره نتیجه فیلم خود گفت: این فیلم با دیگر کارهای من تفاوت بسیار دارد و یک اثر کاملا اجتماعی با فیلمنامه‌ای خاص است. از نتیجه کار راضی هستم و فکر می‌کنم تاثیر زیادی روی مخاطین خود داشته باشد.

"آن سوی پرچین" داستان زندگی سه زندانی را روایت می‌کنند که هر کدام به دلایلی گرفتار شده‌اند. آن سه به مرخصی می‌روند تا درگیر مشکلات شخصی خود شوند. این فیلم جدیدترین ساخته محسنی‌نسب بعد از "یاس‌های وحشی" است که هفت سال قبل اکران عمومی شد.

دانیال عبادی، شهره قمر، مهدی سلوکی، بابک انصاری، پروانه صلابت، فریناز همداچی، محمدرضا حبیبیان و مهدی ماهانی در "آن سوی پرچین" بازی می‌کنند و عوامل تولید آن عبارتند از فیلمبردار: رضا شیخی، طراح گریم: بابک شعاعی، طراح صحنه و لباس: سعید قلیزاده، صدابردار: حمید دژاکام، برنامه‌ریز: رضا سخایی، مدیر تولید: فواد بوربور و تهیه‌کننده: امید امیدی.