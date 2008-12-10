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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

شور حج/307

3 میلیون حاجی رمی جمرات را به جا می‌آورند

3 میلیون حاجی رمی جمرات را به جا می‌آورند

حدود 3 میلیون نفر از حجاج خانه خدا امروز چهارشنبه 12 ذیحجه در عربستان همزمان با طلوع خورشید دومین روز از رمی جمرات را در جوی روحانی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان (واس)، حجاج بیت الله الحرام امروز رمی جمرات سه گانه را در راستای اقتدا به سنت نبوی به جا می آورند. آنها طی سه روز ( 11، 12 و 13 ذیحجه ایام تشریق) رمی جمرات را به جا خواهند آورد.

پس از آنکه حجاج رمی جمرات را به جا آوردند به سوی خانه خدا رهسپار می شوند تا طواف را به جا آورند. سپس عربستان را به قصد وطنهای خود ترک می کنند.

پل جدید جمرات گنجایش زائران بسیاری را دارد تا با تأکید بر جدول زمانی مشخص بتوانند در مسیرهای مشخص حرکت کرده و برای دیگر حجاج مشکلی به وجود نیاورند.

گروههای امنیتی، نیروهای داخلی و افراد مختلف به منظور خدمت رسانی به حجاج خانه خدا، مانع از ازدحام و شلوغی شده و حرکت آنها را بر روی پل کنترل می کنند.

کد مطلب 798082

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