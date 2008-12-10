به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان (واس)، حجاج بیت الله الحرام امروز رمی جمرات سه گانه را در راستای اقتدا به سنت نبوی به جا می آورند. آنها طی سه روز ( 11، 12 و 13 ذیحجه ایام تشریق) رمی جمرات را به جا خواهند آورد.

پس از آنکه حجاج رمی جمرات را به جا آوردند به سوی خانه خدا رهسپار می شوند تا طواف را به جا آورند. سپس عربستان را به قصد وطنهای خود ترک می کنند.

پل جدید جمرات گنجایش زائران بسیاری را دارد تا با تأکید بر جدول زمانی مشخص بتوانند در مسیرهای مشخص حرکت کرده و برای دیگر حجاج مشکلی به وجود نیاورند.

گروههای امنیتی، نیروهای داخلی و افراد مختلف به منظور خدمت رسانی به حجاج خانه خدا، مانع از ازدحام و شلوغی شده و حرکت آنها را بر روی پل کنترل می کنند.