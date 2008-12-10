تنها 1.5 درصد از بافتهای فرسوده شیراز در حال بهسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود رضا طالبیان صبح امروز در حاشیه افتتاحیه اولین همایش ملی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در مشهد اظهار داشت: مجموع مساحت بافت فرسوده شناسایی شده شهر شیراز 1692 هکتار است که از این میزان تنها 27 هکتار در حال عملیات بهسازی است.

وی ادامه داد: 20 هکتار از این میزان توسط شرکت عمران و مسکن سازان و هفت هکتار نیز با همکاری مشترک شهرداری و بخش خصوصی در حال انجام است.

این مسئول تصریح کرد: عملیات نوسازی این 27 هکتار به طور میانگین ظرف مدت چهار سال آینده به اتمام می رسد و برای 98.5 درصد دیگر در حال تهیه طرح هستیم.

وی با اشاره به مشکلات بهسازی بافتهای فرسوده اذعان کرد: در بسیاری از پروژه هایمان نتوانسته ایم مشارکت مردم و مالکان بافتها را جلب نماییم.

طالبیان ادامه داد: برخی از پروژه ها را با مشارکت مردم آغاز کرده ایم اما آنها از میانه راه همراهی نکرده اند و ناچار شده ایم روش کاری خود را تغییر دهیم.

وی گفت: در شهر شیراز علاوه بر بافتهای فرسوده 375 هکتار بافت تاریخی فرسوده واقع در قلب این شهر وجود دارد که سازمان میراث فرهنگی متولی آن است.

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب خاطرنشان کرد: این بافت تاریخی تبدیل به محلی برای اجتماع و تردد اراذل و اوباش و خلافکارها و قاچاقچیان شده و کاملا آلوده است.

وی مشکلات بافتهای فرسوده را بیشتر اجتماعی دانست تا عمرانی و یادآور شد: مالکان بافتها در منطقه ای همکاری بیشتری دارند و در منطقه دیگر اصلا همکاری نمی کنند.