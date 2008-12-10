محمد قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورت تردد رانندگان و بروز حوادث احتمالی در این جاده‌ها، اداره راه و ترابری خلخال مسئولیتی نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از رانندگان به علل مختلف از راه های در دست اجرای خلخال – میانه و خلخال – پونل استفاده می کنند که با بارش برف احتمال بروز حوادث به شدت افزایش می یابد.

معاون راهداری اداره راه و ترابری خلخال کوتاهی مسیر، دسترسی آسان به اتوبان زنجان – تهران و پرهیز از تردد در جاده های شلوغ را از جمله دلایل استفاده رانندگان از این مسیرها عنوان کرد.

وی در ادامه از اختصاص 600 میلیون ریال برای برف‌روبی راه‌های خلخال در فصل زمستان خبر داد و ابراز داشت: با توجه به کمبود ماشین‌آلات سنگین برف‌روبی و نیز کثرت راه های ارتباطی اصلی و روستایی در این شهرستان، این میزان اعتبار کافی به نظر نمی رسد.

قربانی عنوان کرد: هم اکنون با تخصیص این اعتبار 11 گروه راهداری برای بازگشایی 900 کیلومتر راه اصلی و روستایی در این شهرستان فعال شده است.