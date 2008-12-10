به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نمابری به فدراسیون فوتبال کشورمان ضمن اعلام رسمی خبر برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های این قاره نظر کمیته فوتسال ایران را در خصوص چگونگی برگزاری این رقابت‌ها جویا شد.

براین اساس 10 تیم برتر فوتسال آسیا در رده باشگاهی از تاریخ چهارم ژولای سال 2009 (13 تیرماه سال 1388) در دو گروه پنج تیمی باهم به رقابت خواهند پرداخت. از دل رقابت این 10 تیم که بصورت دوره‌ای انجام خواهد شد، دو تیم برتر گروه‌های دوگانه راهی مرحله نیمه نهایی خواهند شد تا برای دستیابی به عناوین برتر با یکدیگر مبارزه کنند.

طبق برنامه ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های قاره کهن روز 12 ژولای سال 2009 (21 تیرماه سال 1388) با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال به اتمام می رسد. حدفاصل برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی و نیمه نهایی و نیز نیمه نهایی و فینال تیم‌ها دو روز استراحت خواهند کرد.

AFC همچنین اعلام کرده که قرعه کشی نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا روز 30 آوریل 2009 مطابق با 10 اردیبهشت ماه در محل میزبانی این رقابت‌ها انجام خواهد شد که به احتمال فراوان ایران خواهد بود.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: از آنجائیکه ایران پیشنهاد برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های آسیا را مطرح کرده است، تلاش ما بر این است تا میزبان اولین دوره این رقابت‌ها یکی از شهرهای ایران باشد.

"در صورتیکه میزبانی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا به ایران واگذار شود، کدام شهر میزبان این مسابقات خواهد بود؟"

ترابیان در پاسخ به این سئوال نیز گفت: جمعه آینده دیداری حساس بین تیم‌های فولادماهان و ارم کیش قم برگزار می شود که برنده این مسابقه به احتمال فراوان شانس نخست قهرمانی لیگ برتر فوتسال ایران خواهد بود. با توجه به اختلاف امتیاز تیم‌های فولاد ماهان و ارم کیش با دیگر تیم‌های لیگ برتری، شانس قهرمانی این دو تیم بیش از دیگر تیم‌ها خواهد بود و در صورت دریافت امتیاز میزبانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا یکی از دو شهر اصفهان یا قم به عنوان میزبان این رقابت‌ها به AFC معرفی خواهند شد.

فدراسیون‌های آسیایی تا تاریخ 31 مارس 2009 مطابق با 11 فروردین ماه 1388 مهلت دارند که قهرمان مسابقات فوتسال کشور خود را به AFC معرفی کنند که تا آن تاریخ قهرمان لیگ ایران نیز مشخص شده است. به همین خاطر کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران ضمن تایید نحوه برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا موافقت خود را برای شرکت در این رقابت ها اعلام کرده است.

"شرط حضور تیم های آسیایی برای شرکت در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های این قاره چیست؟"

رئیس کمیته فوتسال ایران در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر نیز گفت: مهمترین شرط این است که کشورهای خواهان حضور در این مسابقات لیگ فوتسال داشته باشند و طبق مقررات AFC و FIFA این رقابت‌ها را برگزار کنند. فدراسیون‌های عضو AFC موظفند گزارش و نحوه برگزاری مسابقات لیگ فوتسال کشور خود را همه ساله به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کنند.

نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا با حضور 10 تیم برگزار می شود اما از دوره‌های آینده این تعداد به هشت تیم کاهش خواهد یافت.