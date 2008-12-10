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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

ابوترابی درپی تذکرات نمایندگان

دولت مصوبات مجلس را به موقع اجرا کند

دولت مصوبات مجلس را به موقع اجرا کند

نایب رئیس اول مجلس در پی تذکر نمایندگان مبنی بر تعلل دولت در اجرای قوانین مصوب همچنین پایان مهلت تعویق دو ماهه قانون مالیات بر ارزش افزوده ابراز امیدواری کرد دولت قوانین را در زمان خود اجرا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر نمایندگان در خصوص اجرای قانون ارزش افزوده با توجه به نزدیکی پایان مهلت تعویق دو ماهه این قانون اظهار داشت: امیدواریم شاهد اجرای دقیق و صحیح قوانین مجلس باشیم.

داریوش قنبری نماینده ایلام نیز امروز در تذکری گفت: دولت برای 83 قانون مصوب مجلس که نیازمند تدوین آیین نامه است  تا کنون فعالیت نکرده و از 166 قانون مصوب مجلس با اولویت زمانی تا کنون فقط 11 مورد را به دقت اجرا کرده است.

ابوترابی فرد رئیس جلسه امروز در پاسخ ضمن وارد دانستن این تذکر ابراز امیدواری کرد دولت مصوبات مجلس را در زمان خود اجرا کند.

کد مطلب 798095

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