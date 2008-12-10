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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

معاون اول قوه قضائیه:

شکایات مربوط به موانع اصل 44 در دست بررسی است

شکایات مربوط به موانع اصل 44 در دست بررسی است

معاون اول قوه قضائیه در همایش «اصل 44؛ موانع و راهکارها» گفت: شکایات مختلفی تا کنون در مورد موانع اجرای اصل 44 به قوه قضائیه رسیده که در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در همایش علمی کاربردی اصل 44 موانع و راهکارها که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزارشده با اشاره به اینکه اصل 44 فرآیندی است که همه دستگاهها و مردم باید در آن نقش خود را ایفا کنند گفت: اینکه گفته می شود اصل 44 صرفا به معنای خصوصی سازی است درست نیست بلکه هدف مهم اجرای اصل 44 توانمند سازی بخش خصوصی است.

رئیسی تصریح کرد: جلوگیری از توانمند شدن اقتصاد کشور خواست دشمن است و امروز اجرای اصل 44 به عنوان یک باور همگانی و مطالبه همه لایه های اجتماعی مطرح است که برگزاری این نشستها می تواند آن را پر رنگتر کند.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: با هیچ نقشه، دسیسه و ترفندی نمی توان در مقابل اراده مردم ایستاد و اجرای اصل 44 از خواسته های مردم است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به انجام آماده سازیهایی برای اجرای اصل 44 در قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در اجرای اصل 44 دو کار مهم انجام داد: ابتدا حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع ودوم تشکیل دادگاههای تخصصی.

وی افزود: حمایت از سرمایه گذاری مشروع صرفا با تاسیس یک دفتر مقدور نیست بلکه باید سازوکار اجرایی آن تبیین شود.

رئیسی گفت: شکایات مختلفی تا کنون در مورد موانع اجرای اصل 44 رسیده و در حال بررسی است و قضات مخصوص نیز در قوه قضائیه در مورد اصل 44 مشغول به کار هستند و در کنار آنان یک مشاور اقتصادی هم قرار دارد.

وی همچنین از طرح تحول اقتصادی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجرایی در کشور نام برد و گفت: هیچ رده ای در نظام در اصل ضرورت اجرای طرح تحول تردیدی ندارد.

رئیسی با هشدار نسبت به اجرای درست اصل 44 گفت: امروز یکی از مهمترین پرونده هایی که در قوه قضائیه وجود دارد مربوط به بخش تعاونی است و این باید برای اجرای اصل 44 نیز عبرت آمیز باشد.

وی با بیان اینکه برنامه های توسعه 5 ساله در مورد خصوصی سازی در عمل تحقق پیدا نکرد خواستار آسیب شناسی تخصصی در این خصوص شد.

رئیسی در پایان گفت: مردم باید نتیجه اجرای اصل 44 را در زندگی خود حس کنند.

کد مطلب 798101

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