شکایات مربوط به موانع اصل 44 در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در همایش علمی کاربردی اصل 44 موانع و راهکارها که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزارشده با اشاره به اینکه اصل 44 فرآیندی است که همه دستگاهها و مردم باید در آن نقش خود را ایفا کنند گفت: اینکه گفته می شود اصل 44 صرفا به معنای خصوصی سازی است درست نیست بلکه هدف مهم اجرای اصل 44 توانمند سازی بخش خصوصی است.

رئیسی تصریح کرد: جلوگیری از توانمند شدن اقتصاد کشور خواست دشمن است و امروز اجرای اصل 44 به عنوان یک باور همگانی و مطالبه همه لایه های اجتماعی مطرح است که برگزاری این نشستها می تواند آن را پر رنگتر کند.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: با هیچ نقشه، دسیسه و ترفندی نمی توان در مقابل اراده مردم ایستاد و اجرای اصل 44 از خواسته های مردم است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به انجام آماده سازیهایی برای اجرای اصل 44 در قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در اجرای اصل 44 دو کار مهم انجام داد: ابتدا حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع ودوم تشکیل دادگاههای تخصصی.

وی افزود: حمایت از سرمایه گذاری مشروع صرفا با تاسیس یک دفتر مقدور نیست بلکه باید سازوکار اجرایی آن تبیین شود.

رئیسی گفت: شکایات مختلفی تا کنون در مورد موانع اجرای اصل 44 رسیده و در حال بررسی است و قضات مخصوص نیز در قوه قضائیه در مورد اصل 44 مشغول به کار هستند و در کنار آنان یک مشاور اقتصادی هم قرار دارد.

وی همچنین از طرح تحول اقتصادی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجرایی در کشور نام برد و گفت: هیچ رده ای در نظام در اصل ضرورت اجرای طرح تحول تردیدی ندارد.

رئیسی با هشدار نسبت به اجرای درست اصل 44 گفت: امروز یکی از مهمترین پرونده هایی که در قوه قضائیه وجود دارد مربوط به بخش تعاونی است و این باید برای اجرای اصل 44 نیز عبرت آمیز باشد.

وی با بیان اینکه برنامه های توسعه 5 ساله در مورد خصوصی سازی در عمل تحقق پیدا نکرد خواستار آسیب شناسی تخصصی در این خصوص شد.

رئیسی در پایان گفت: مردم باید نتیجه اجرای اصل 44 را در زندگی خود حس کنند.