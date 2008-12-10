  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

موشکهای آبی در دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی و ساخته می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر انجمن علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از طراحی و ساخت موشک های آبی در دانشگاه صنعتی شاهرود خبر داد.

محمود رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: اولین دوره مسابقات موشک های آبی با هدف آشنایی دانشجویان با محاسبه نیروها و معادلات حرکت در پرواز، طراحی و ساخت علمی موشک های آبی، اردیبهشت سال آینده در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود.

وی افزود: این دوره از مسابقات به همت انجمن علمی مکانیک دانشگاه با داوری اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده مکانیک و در سطح دانشگاه های استان سمنان برگزار می شود.

رحیمی با بیان اینکه مسابقات موشک های آبی چند سالی است با استقبال خوبی در سطح دانشگاه های کشور برگزار می شود، گفت: امیدواریم با برگزاری این مسابقات در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان و آشنایی آنها با سازه های علمی، گامی موثر برداشته باشیم.

وی اظهار داشت: علاقه مندان برای کسب اطلاعات پیرامون نحوه برگزاری مسابقه، آشنایی با قوانین و مقررات و دریافت فرم ثبت نام می توانند به آدرس اینترنتی WWW.WATER-ROCKIT.PERSIANBLOG.IR مراجعه نمایند.

کد مطلب 798103

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها