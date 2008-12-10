موشکهای آبی در دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی و ساخته می شود

محمود رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: اولین دوره مسابقات موشک های آبی با هدف آشنایی دانشجویان با محاسبه نیروها و معادلات حرکت در پرواز، طراحی و ساخت علمی موشک های آبی، اردیبهشت سال آینده در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود.

وی افزود: این دوره از مسابقات به همت انجمن علمی مکانیک دانشگاه با داوری اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده مکانیک و در سطح دانشگاه های استان سمنان برگزار می شود.

رحیمی با بیان اینکه مسابقات موشک های آبی چند سالی است با استقبال خوبی در سطح دانشگاه های کشور برگزار می شود، گفت: امیدواریم با برگزاری این مسابقات در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان و آشنایی آنها با سازه های علمی، گامی موثر برداشته باشیم.