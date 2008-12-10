به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت ارشاد اعلام کرد صفار هرندی در این مراسم ضمن تبریک آغاز به کار این پایگاه اطلاع‌رسانی اظهار امیدواری کرد "فاش" بتواند در راه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام‌های اساسی بردارد.

وی بر بهره‌گیری از دیدگاههای صاحبنظران و اهالی فرهنگ و هنر برای غنا بخشیدن به مطالب پایگاه تاکید کرد وزیر فرهنگ و دیدگاهها و نظرات خود را درباره شکل و محتوای پایگاه اطلاع‌رسانی امور ایثارگران بیان داشت.

در آئین رونمایی از پایگاه فاش قدرت‌الله رحمانی مشاور وزیر ارشاد در امور ایثارگران درباره اهداف این پایگاه گزارشی ارائه و بر رویکرد فراگیر فاش در پوشش اخبار مربوط به دو موضوع ترویج ایثار و شهادت و خدمت‌رسانی به ایثارگران تاکید کرد.

دسترسی به پایگاه اطلاع‌رسانی امور ایثاگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق نشانی اینترنتی www.fash-ershad.ir امکانپذیر است.