کمکهای مردمی کشورمان به غزه از راه دریایی ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی در نشست خبری که با موضوع نحوه ارسال کمکهای مردمی به غزه برگزار شد با اشاره به محاصره نوار غزه از 35 روز گذشته و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مردم بی پناه و مظلوم فلسطین گفت: از دو هفته گذشته که به دنبال جمع آوری کمکهای مردمی بودیم رایزنیهای خود را با مسئولان مصری برای ارسال هوایی محموله انجام دادیم که تا کنون به دلیل سیاستهای این کشور موافقت آنها را کسب نکرده ایم.

وی افزود: به همین دلیل کمکهای مردمی از راه دریا و کشتی ارسال می شود که البته این امکان نیز وجود دارد که این کشتی نیز همچون کشتی کشور لیبی که حامل کمکهای مردمی به غزه بود متوقف شود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بیش از 100 میلیون تومان کمکهای نقدی و همچنین کمکهای غیر نقدی در 3 هزار پایگاه جمعیت هلال احمر که پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در سراسر کشور برپا شد جمع آوری کرده ایم اظهار داشت: جمعه هفته جاری نیز همزمان با برگزاری راهپیمایی مردمی علیه جنایات رژیم صهیونیستی کمکهای مردمی به دو شکل نقدی و غیر نقدی جمع آوری می شود.

موسوی با اعلام اینکه محموله کمکهای مردمی بالغ بر یک هزار تن است گفت: 500 تن آرد، 200 تن شکر،200 تن برنج، 50 تن روغن و 50 تن وسایل امدادی، دارویی و تجهیزات پزشکی ضروری طی فردا و پس فردا در سواحل خلیج فارس بارگیری و اوایل هفته آینده ارسال می شود.

وی درباره امکان ارسال محموله از طریق فدراسیون جهانی صلیب سرخ به دلیل حساسیت بالای رژیم صهیونیستی بر روی کشورمان گفت: فدراسیون از آغاز جنایات صهیونیستها با ارسال بیانیه ای این اقدامات را محکوم کرد ولی در ارسال کمکها به دلیل مواضع سیاسی نقشی نداشت به هر حال اگر بخواهیم این کمکها را از طریق فدراسیون جهانی یا کشورهای صلح طلبی همچون سوئیس ارسال کنیم قطعا محموله ما به دست مردم فلسطین نخواهد رسید.

موسوی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا 86 ، ده محموله کمکهای مردمی را به فلسطین اشغالی ارسال کرده است ، در پایان خاطر نشان کرد: مردم می توانند کمکهای نقدی خود را به حساب ریالی 99999 و حساب ارزی 702070 نزد بانک ملی، شعبه مرکزی واریز نمایند.