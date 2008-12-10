10 درصد شهر کرمانشاه فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بهرام اسماعیلی صبح امروز در اولین همایش ملی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: یک هزار و 50 هکتار از مساحت 10 هزار هکتاری شهر کرمانشاه فرسوده است.

وی با اشاره به جمعیت 900 هزار نفری شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: 100 هزار نفر از جمعیت شهر کرمانشاه در بافتهای فرسوده ساکن هستند.

اسماعیلی در دسترس نبودن مالکان و در ورثه بودن املاک و تجمیع اراضی را از مهمترین مشکلات پیش روی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر کرمانشاه برشمرد.

وی ادامه داد: بازسازی 300 هکتار از بافت های فرسوده مرکزی این شهر در قالب طرحی در دستور کار مجری بهسازی بافتهای فرسوده این شهر قرار گرفته است.

اسماعیلی درباره جزئیات این طرح خاطرنشان کرد: این طرح به تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و شرکت عمران این استان به عنوان شهردار این مناطق عمل کرده و دارای اختیار تام است.

وی، مبلغ مورد نیاز جهت بازسازی این بافت ها را 150 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: بخش عمده این مبلغ صرف خرید واحدهای تجاری جهت تجمیع اراضی این بافتها می شود.

اسماعیلی با اشاره به تعریف 56 پروژه در مرکز شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: از این تعداد مرحله اجرایی 25 پروژه با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده و اجرای بقیه پروژه ها نیز در آینده با مشارکت بخش خصوصی آغاز می شود.

وی، حجم سرمایه گذاری جهت بهسازی پروژه های آغاز شده را 130 میلیارد تومان عنوان کرد.

این مسئول، همکاری دستگاههای اجرایی را در این موضوع مناسب ارزیابی کرد و گفت: دستگاههای اجرایی مرتبط، همکاری تنگاتنگی با یکدیگر در این موضوع دارند به طوریکه جلسات شورای بهسازی و نوسازی این بافت ها به ریاست استاندار به صورت هفتگی برگزار می شود.

اولین همایش ملی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ، 20 و 21 آذرماه سال جاری با محوریت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران درمشهد در حال برگزاری است.