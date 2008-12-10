برنامه های سومین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر،در این روز ، کنسرت ها و برنامه های مختلف دربخش های رقابتی ، جنبی،ویژه وسخنرانی در 8 تالار و سالن برگزار می شود.

تالار وحدت و سالن رودکی:

ساعت 17:30 در تالار وحدت کنسرت گروه موسیقی "نغمه پروانه" به سرپرستی پروانه حاج غلامحسین و "پریشاد" به سرپرستی پریچهر خلوتی در بخش رقابتی و جنبی ویژه بانوان برگزار می شود،گروه موسیقی مدرن ازایتالیا دربخش بین الملل بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر ساعت 21 اجرای برنامه دارد؛ ارکستر موسیقی "زیتون" به سرپرستی امید یوسفی و سازهای بادی "تهران" به سینا ذکایی ساعات 17:30 در بخش رقابتی برگزار می شود، ساعت 21 در بحش جنبی موسیقی سنتی کنسرت گروه موسیقی "مهتاب رو" به سرپرستی وصال عرب زاده برگزار می شود.

سالن اصلی تئاتر شهر:

ساعت 17:30 گروه موسیقی"صبای سمنان" به سرپرستی امیر رحمانیان، و آلان به سرپرستی حمید حاصلی و در ساعت 21 "نوای مخالف " به سرپرستی مسعود نجفی و "اشراق زنجان" به سرپرستی اصغر محمدی در بخش رقابتی موسیقی سنتی کنسرت می دهند.

فرهنگسرای نیاوران:

ساعت 17:30 گروه "تریو ترنگ" به سرپرستی تینا جامه گرمی ،تکنوازی ویولن آلتو به سرپرستی کاوه تسعیری؛ساعت 21 گروه"سلیتو"،زهرا کشاورز و صدا سدیفی در بخش رقابتی موسیقی کلاسیک کنسرت می دهند.

فرهنگسرای هنر:

ساعت 18 گروه کر"سرایش" به سرپرستی سیامک محمدخانی و گروه کر"آریا" به سرپرستی هنگامه عظیمی دربخش رقابتی موسیقی کرال بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر کنسرت می دهند.

مرکز فرهنگی انقلاب:

کنسرت گروه "ایده" به سرپرستی علی تفرشی و "کولکاپیس" به سرپرستی فریدون حقیقی ساعت 18 دربخش رقابتی موسیقی پاپ برگزار می شود.

تالار کشور:

کنسرت گروه موسیقی ارکستر بزرگ کارما به سرپرستی بهنام تبطحی و حمید حامی ساعت 21 در تالار بزرگ کشور برگزار می شود.

خانه هنرمندان :

ساعت 15 تغییر و تحول در سازسازی 30 سال اخیر در خانه هنرمندان مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است محمدرضا لطفی فردا 25 آذر ماه ساعت 11 صبح با موضوع موسیقی و تحولات اجتماعی در 30 سال اخیر سخنرانی خواهد کرد.