معاون حقوقی وزارت علوم به مهر خبر داد: اجرای وثیقه دانشجویان بورسیه مستنکف / بازگشت 20 میلیارد تومان به دولت

یحیی طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفتر حقوقی وزارت علوم متولی رسیدگی به پرونده مالی دانشجویان بورسیه ای است که به تعهد خود در خصوص بازگشت به کشور و انجام خدمت تعیین شده عمل نکرده اند.

وی افزود: روش کار این است که وقتی اداره کل بورس وزارت علوم به معاونت حقوقی اعلام کند که دانشجویی به تعهد خود عمل نکرده دفتر حقوقی اقدامات قانونی را مانند به اجرا گذاشتن وثیقه ها و سایر اقداماتی که در قانون پیش بینی شده است را انجام می دهد.

معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم اظهار داشت: در برخی موارد تبدیل وثیقه انجام می شود و تقسط وثیقه نیز توسط کمیته ای بررسی می شود اما در نهایت اجازه این کار در تقسیط بنا بر قانون بر عهده وزارت دارایی است و اداره ای در وزارت دارایی متولی این امر است.

وی افزود: بر اساس مجوز این اداره تقسیط صورت می گیرد البته این تقسیط حداکثر یک ساله است و در این یک سال دانشجو باید تعهدات را بپردازد تا وثیقه آزاد شود.

طالبیان اظهار داشت: دانشجویی که برگردد نیز پس ازگذراندن انجام خدمت وثیقه اش آزاد می شود.

وی با اشاره به آمار مالی که از طریق به اجرا گذاشتن وثیقه ها به دولت بازگشت داده شده است یه مهر گفت: طی دو سال گذشته 20میلیارد تومان از مطالبات یا عواید دولت را از طریق بورسیه پس گرفتیم و به خزانه تحویل دادیم که چیزی در حدود 6 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به 6 ماهه اول سال جاری است. این در حالی است که در کل مدت قبل از این بازه زمانی این عدد به چیزی در حدود 2 میلیارد بیشتر نمی رسید.

معاون حقوقی وزارت علوم گفت: البته این موضوع برای ما تنگناهایی نیز در بر دارد اما تلاش کردیم افرادی که با بودجه دولت رفتند مطالبات مربوط به دولت را برگردانند.