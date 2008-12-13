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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۹

میزان باروری پایین دام ها عمده ترین مشکل دامداریهاست

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: یکی از عمده ترین مشکلات دامداریها میزان پایین باروری دام هاست و گروه علوم دامی برای افزایش باروری دام ها طرحی را در دست بررسی دارد.

دکتر محمد مرادی شهر بابک در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: باروری پایین دام ها از جمله مشکلات موجود در دامداریهاست و در حال حاضر میانگین باروری برای گاوها حدود 40 درصد است در حالیکه در حالت استاندارد این میزان باید بالای 50 درصد باشد.

وی افزود: هرچه باروری پایین تر باشد تعداد گوساله های گاو نیز کاهش می یابد و از این رو گروه علوم دامی طرح بررسی روش های مناسب افزایش باروری دام های اهلی را با همکاری معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در دست بررسی دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: تولید پروتئین حیوانی یکی از معیارهای سلامتی جامعه و یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود و متاسفانه میزان سرانه مصرف پروتئین در ایران بسیار کمتر از حد استاندارد است.

مرادی شهر بابک عنوان کرد: افزایش باروری دام ها، تولید گوساله و در نتیجه پروتئین بیشتر برای مصرف کنندگان و نیز کاهش قیمت رو به افزایش این پروتئین است.

این محقق یادآور شد: بخش دامپروری برای چهار میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند و از نظر سرمایه گذاری نیز در کشور در بخش دام و طیور بیشترین سرمایه گذاری مربوط به بخش دامپروری است و در کشور نیز در سالهای پس از انقلاب بعد از صنعت نفت بیشترین سرمایه گذاری در بخش دام و طیور بوده است و عمده آن را نیز بخش خصوصی عهده دار است و این موضوع اهمیت به سزایی در امنیت غذایی کشور دارد.

کد مطلب 798126

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