حضور انسانهای اولیه در هرمزگان نشان از جایگاه تاریخی این استان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صادق محمدی در دهمین همایش باستان شناسی ایران که امروز در بندرعباس برگزار شد گفت: پژوهشهای باستان شناسی نه تنها ریشه های تاریخی مردم کشور ما را با کشورهای دیگر استوارتر می کند بلکه تعامل بین آنها را بیشتر و جایگاه واقعی فرهنگها را تبیین می کند و در عین حال ارتباط علمی کشور را با سایر مراکز تحقیقاتی دنیا تسهیل و محکم می سازد.

وی ادامه داد: ضرورت همکاریهای بین المللی در شناخت فرهنگ ایرانی به این دلیل بیان می شود که باید بپذیریم عملکرد حوزه پژوهشی ما باید به درک تاریخی و فرهنگی کشور منجر شود زیرا بزرگی ایرانیان به شکوه تاریخی و تمدن آنهاست.

محمدی تاکید کرد: ملت ایران ملت بزرگی هستند و به همین نسبت شایستگی آن را دارند که در حوزه فرهنگ ایرانی اسلامی تمام پژوهشگران داخلی و خارجی در سطوح مختلف ابعاد متنوع این فرهنگ را مطالعه کنند.

استاندار هرمزگان گفت: این همایش زمینه مناسبی ایجاد خواهد کرد تا دیدگاه و نظر دانشمندان و محققان بین المللی داخل و خارج کشور درباره فرهنگ و تمدن ایرانی بیان شود.

محمدی تاکید کرد: پژوهشهای باستان شناسی نشان داده است که ملت ایران سهم عمده ای در شکل گیری تمدن جهان معاصر دارند. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که ایران میراث دنیا و تمدن است و تمدن معاصر بخش عمده ای از دستاوردهای تمدنی فرهنگ ایرانی اسلامی را شامل می شود.

وی در مورد پیشینه های تاریخی استان هرمزگان نیز گفت: طبق بررسیهای باستان شناسی مشخص شده است که این استان جایگاه والای تاریخی دارد و همچنین بررسیها نشان دهنده این است که انسانهای اولیه در این استان حضور داشتند و هرمزگان یکی از مهمترین راههای گذر انسان از قاره آفریقا به آسیاست.

استاندار هرمزگان گفت: کشف تعداد زیادی از ابزارهای سنگی در این استان که در اطراف شهرهای بندرعباس، میناب، حاجی آباد و شهرستانی غربی تکنیک ابزارسازی سنگی را بیان می کنند.

همچنین حجت الاسلام غلامعلی نعیم آبادی، امام جمعه بندرعباس نیز در این همایش گفت: میراث فرهنگی یک تاریخ نانوشته به دست بشر است و میراث فرهنگی که در طول تاریخ از تحریف در امان مانده متعلق به تمام انسانهاست.

وی ادامه داد: باید آنچه که از پیشینان به یادگار مانده را حفظ کنیم.

نعیم آبادی تاکید کرد: استان هرمزگان دارای آثار و جاذبه های بیشماری است و از لحاظ باستان شناسی نیز برای کارشناسان حائز اهمیت است بنابراین لازم است که مسئولان در این باره اقدامات لازم را انجام دهند.

امام جمعه بندرعباس گفت: میراث فرهنگی همیشه برای بشریت یک سرمایه بزرگ محسوب می شود و اقداماتی که صورت می گیرد در آینده نه چندان دور به قضاوت گذاشته خواهد شد.

در این مراسم یاد و خاطره مرحوم دکتر مسعود آذرنوش پژوهشگر و استاد برجسته شناسی ایرانی گرامی داشته شد.