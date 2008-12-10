تاکید اعضای کنگره خاورمیانه ای پیوند اعضا در گسترش روابط با شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهمت تابرال در نامه ای تاکید کرد که برگزاری این کنگره می تواند نقطه سرآغازی برای تعاملات جدی مراکز علمی این شهر با سایر مراکز علمی دنیا و خاورمیانه در مسائلی نظیر پیوند اعضا و ...باشد.

وی همچنین از شهردار شیراز دعوت کرد که در مراسم یادبود تاسیس دانشگاه باسکنت ترکیه حضور داشته باشد.

همچنین مصطفی الموسوی رئیس یازدهمین کنگره پیوند اعضای خاورمیانه در شیراز و از جراحان برجسته کشور کویت و پروفسور جورج آبونا از پایه گذاران آمریکایی این کنگره نیز طی نامه ای بر ضرورت افزایش تعاملات علمی با این شهر تاکید و از ضیافت شهرداری شیراز در جریان برگزاری این کنگره قدردانی کردند.