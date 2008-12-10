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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷

تاکید اعضای کنگره خاورمیانه ای پیوند اعضا در گسترش روابط با شیراز

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس و بنیانگذار دانشگاه باسکنت ترکیه و عضو یازدهمین کنگره بین المللی پیوند اعضا خاورمیانه ضمن قدردانی از شهردار و سایر مسئولان شیراز از برگزاری این کنگره، بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر ارتباط شیراز با مراکز علمی دنیا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهمت تابرال در نامه ای تاکید کرد که برگزاری این کنگره می تواند نقطه سرآغازی برای تعاملات جدی مراکز علمی این شهر با سایر مراکز علمی دنیا و خاورمیانه در مسائلی نظیر پیوند اعضا و ...باشد.

وی همچنین از شهردار شیراز دعوت کرد که در مراسم یادبود تاسیس دانشگاه باسکنت ترکیه حضور داشته باشد.

همچنین مصطفی الموسوی رئیس یازدهمین کنگره پیوند اعضای خاورمیانه در شیراز و از جراحان برجسته کشور کویت و پروفسور جورج آبونا از پایه گذاران آمریکایی این کنگره نیز طی نامه ای بر ضرورت افزایش تعاملات علمی با این شهر تاکید و از ضیافت شهرداری شیراز در جریان برگزاری این کنگره قدردانی کردند.

کد مطلب 798132

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