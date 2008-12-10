رشد چهار برابری مستندات علمی بین المللی ایران در چهار سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته پژوهش افزود: البته فقط تعداد مقالات مهم نیست و استناداتی که به این مقالات در پایگاههای استنادی بین المللی می شود نیز باید رصد شوند. ایران در این استنادها در 31 اکتبر 2007 رتبه 47 را داشته و رتبه مان در این زمینه در ژوئن 2008 به 43 رسید یعنی 3 رتبه در تعداد استنادها ارتقا پیدا کردیم.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: تعداد نشریات علمی کشور اعم از علمی پژوهشی و علمی ترویجی در سال 83 حدود 216 عدد بود که این آمار تا تابستان 87 به 310 عدد ارتقا پیدا کرد.

وی اضافه کرد: تعداد قطب های علمی کشور که عصاره دانشمندان و محققان کشور هستند در سال 84 برابر 84 عدد بود که این میزان در سال 87 به 110 عدد رسید، البته با توجه به این که هنوز به انتهای سال 87 نرسیده ایم امکان افزایش تعداد قطب های علمی وجود دارد.

معاون پژوهشی وزیر علوم تعداد مستندات علمی کشورمان در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی را 398 مورد خواند و گفت: تعداد مستندات علمی ثبت شده ایران در پایگاههای استنادی بین المللی در آغاز کار دولت نهم یعنی در سال 2004 میلادی به 3 هزار و 855 رسید و در سال 87 تا 25 نوامبر 2008 نیز تعداد مستندات علمی کشورمان در پایگاههای استنادی جهانی به 12 هزار و 174 عدد رسید.

منصور کبگانیان، نرخ رشد انتشار تولید علم ایران را قابل توجه دانست و گفت: نرخ رشد انتشار تولید علم ترکیه در سال 2007 برابر 75/9 درصد است اما نرخ رشد انتشار تولید علم ایران در این سال 2/34 درصد است. بنابراین ایران نه تنها در نرخ رشد انتشار تولید علم در منطقه اول است بلکه فاصله زیادی نیز با ترکیه به عوان رقیب اصلی اش در منطقه دارد.

وی با بیان این که مسئولان کشور توجه ویژه ای به تحقیقات و پژوهش دارند، گفت: برای تحقق اعتبارات پژوهشی باید نظارت های ویژه و آئین نامه های محکمی دیده شود تا راهی برای بازگشت بودجه های پژوهشی به خزانه وجود نداشته باشد و بودجه ها واقعا به دست محقق و پژوهشگر برسد.