فعالیت هسته ای ایران در چارچوب قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی در تماس تلفنی که با وی از طرف روزنامه الحیات صورت گرفت درپاسخ به پرسشی درباره برنامه هسته ای ایران گفت : ایرانی ها در چارچوب قانون عمل می کنند؛ آنان به آژانس بین المللی انرژی هسته ای اجازه بازدید از مواد وارداتی خود را داده اند.

روزنامه الحیات در ادامه با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در زمینه هسته ای فعالیت های خارج از قوانین بین المللی دارد، بر ضرورت عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاح کشتار جمعی تاکید کرد.

این روزنامه چاپ لندن در ادامه گفت : اگر اسرائیل به عنوان تنها طرفی که از زرادخانه هسته ای در منطقه خاورمیانه برخوردار است ، باقی بماند بنابراین باید همه کشورهای خاورمیانه برای دستیابی به سلاح هسته ای تلاش کنند.

دراین تماس تلفنی البرادعی همچنین درباره موضوع هسته ای سوریه نیز گفت: آژانس همچنان منتظر توضیحات بیشتری از سوی سوریه است و بدنبال آن است که بازرسان از مراکز دیگری در این کشور بازدید کنند.

البرادعی در ادامه تاکید کرد: اما آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی تواند سوریه را از حقش یعنی عضویت در باشگاه هسته ای محروم کند.