وحدت ملی با بهره گیری از مدیران توانمند کشور محقق می شود

سیروس سازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با انتقاد از محدود بودن دایره استفاده از مدیران باسابقه در دولت های مختلف، ‌طرح دولت وحدت ملی را در صورت حقیقی طرحی مورد پسند ارزیابی کرد.

وی گفت: متاسفانه با تغییر دولتها کشورمان از خدمات ارزنده بخش عظیمی از مدیران با تجربه و کاردان جامعه محروم می شود.

نماینده مرند از مدیران سطوح بالایی کشور به عنوان سرمایه های ارزشمند مملکت یاد و تاکید کرد: قطعاً با بهره گیری از تجربه و تخصص تمام مدیران، ‌توسعه، ‌عمران و آبادانی کشور شتاب خواهد گرفت.

سازدار افزود: وحدت ملی یعنی اینکه از ظرفیت تمام نیروهای وفادار به انقلاب و نظام اسلامی به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

وی در ادامه تاکید کرد: برای رئیس جمهور آمریکا فرقی بین اصلاح طلب و اصولگرا وجود ندارد

سازدار خاطرنشان کرد: به نظر می رسد طرح این مسئله که بوش حامی اصلاح طلبان ایران است نوعی بازی سیاسی بوده و هدف از آن رسیدن به مناقع گروهی است.

وی با تاکید بر اینکه تفرقه میان گروه های سیاسی به نفع کشور نیست، اظهار داشت: بوش، دلسوز نظام اسلامی نیست و به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در ایران است.