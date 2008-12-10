به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اثر رندی استارک و راجر فینگ است که دکتر حسن محدثی آن را نقد و بررسی می‌کند.

زمان این نشست امروز چهار‏شنبه 20 آذر 1387، ساعت 17و مکان آن تهران، خ انقلاب اسلامی، خ فلسطین جنوبی،‏کوچه خواجه نصیر، شماره 10است.