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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

کتاب "قواعد ایمان" بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب "قواعد ایمان: تبیین جنبة انسانی دین" عصر امروز از سوی گروه دین انجمن جامعه‏شناسی ایران برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این کتاب اثر رندی استارک و راجر فینگ است که دکتر حسن محدثی آن را نقد و بررسی می‌کند.

زمان این نشست امروز چهار‏شنبه 20 آذر 1387، ساعت 17و مکان آن  تهران، خ انقلاب اسلامی، خ فلسطین جنوبی،‏کوچه خواجه نصیر، شماره 10است.

کد مطلب 798156

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