به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اثر رندی استارک و راجر فینگ است که دکتر حسن محدثی آن را نقد و بررسی میکند.
زمان این نشست امروز چهارشنبه 20 آذر 1387، ساعت 17و مکان آن تهران، خ انقلاب اسلامی، خ فلسطین جنوبی،کوچه خواجه نصیر، شماره 10است.
نشست نقد و بررسی کتاب "قواعد ایمان: تبیین جنبة انسانی دین" عصر امروز از سوی گروه دین انجمن جامعهشناسی ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اثر رندی استارک و راجر فینگ است که دکتر حسن محدثی آن را نقد و بررسی میکند.
زمان این نشست امروز چهارشنبه 20 آذر 1387، ساعت 17و مکان آن تهران، خ انقلاب اسلامی، خ فلسطین جنوبی،کوچه خواجه نصیر، شماره 10است.
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