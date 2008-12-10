تئاتر کشور روند رو به رشدی را طی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عصر امروز در حاشیه برگزاری هجدهمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز هنر تئاتر در کشور روند روبه رشدی دارد و در اقصی نقاط ایران هنرمندن این عرصه با بضاعت خود توانسته اند سالن های نمایش را فعال نگه دارند و مردم را به سالن ها بکشند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس افزود: هنر تئاتر مضامین ناب انسانی را که از فطرت زلال وی نشات می گیرد در جوامع بشری گسترش می دهد و به عنوان یک زبان جهانی در آمده است و در قالب نمایشنامه و زبان نمایش می تواند بهترین پیام های انسان ساز را ارائه کرد.

وی عنوان داشت: هنر بخشی است که فرهنگ را صیقل می دهد و باعث ماندگاری آن می شود و از شخصی به شخصی و از نسلی به نسلی منتقل می کند و در این راستا هنر نمایش به دلیل ویژگی های خاص خود جوهره هنر است به نوعی که صاحبنظران معتقدند هنر ذات فرهنگ و نمایش ذات هنر است.

وی گفت: خوشبختانه در فرهنگ ایرانی، اسلامی ما مضامین بسیار با ارزشی موجود است که هنرمندان ما با دستمایه قرار دادن آنها می توانند تاثیرات شگرفی را در جامعه امروز بشریت به وجود آوردند، چرا که در متون قرآنی، اسلامی و ملی ما نکاتی نهفته است که باید با زبان جهانی هنر به خصوص نمایش به جهانیان عرضه شود.

وی در خصوص ارتقاء هنر نمایش به سه محور اساسی اشاره کرد و یادآور شد: اولا باید متون نمایشی قوی از طرف نویسندگان ارائه شود و در ثانی بازیگران عرصه نمایش باید دو ویژگی مهم این هنر یعنی علاقمندی و کمال گرایی را داشته باشند و وجود مدیرانی که بتوانند با تلاش و کوشش و تدبیر لازم امکانات و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار این هنر قرار دهند در این عرصه موثر است.

وی ادامه داد: با این سه عامل می توان به توسعه هنر تئاتر که در میان انواع هنرها از ویژگی های منحصر به فردی همچون جامعیت، صمیمیت و زنده بودن برخوردار است، پرداخت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای کشورهای اسلامی باید حرف اول را در همه زمینه های فرهنگی و هنری بزند و در این میان تئاتر که هنر دوباره نگریستن به زندگی است می تواند زمینه ساز تقریب مذاهب باشد و در راستای اتحاد بیش از پیش مسلمانان گام های ارزنده ای بردارد.

نماینده مردم نیشابور در خانه ملت یادآور شد: به عنوان مدافعان مردم و به خصوص اهالی فرهنگ و هنر در کمیسیون فرهنگی مجلس حمایت همه جانبه خویش را از اهالی فرهنگ و هنر به خصوص تئاتر اعلام می داریم و از همه دست اندرکاران این عرصه هنری می خواهیم پیشنهادهای راهبردی خود را در جهت تقویت این هنر مهم به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کنند.

حسینی گفت: خوشبختانه نیشابور با داشتن استعدادهای بالقوه و بالفعل فراوان می تواند مرکزثقل اکثر جشنواره های استانی و کشوری قرار گیرد و ما امیدواریم بتوانیم با اهتمام اهالی فرهنگ و هنر جشنواره ای با محوریت نیشابور در استان خراسان رضوی و کشور طراحی و به اجرا در می آوریم.