اذعان بولتون به شکست آمریکا درقبال ایران نشانه ناامیدی نئومحافظه کاران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی میدل ایست آنلاین در مطلبی نوشت: "جان بولتون" این نومحافظه کار آمریکایی از اینکه بوش و اسرائیل توانایی مقابله نظامی با ایران را ندارند، ابراز تاسف کرد.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: بولتون در تاریخ 2 دسامبر( 12 آذرماه) در انستیتو امریکن اینترپرایز گفت که هیچ راهی برای توقف برنامه هسته ای ایران وجود ندارد. اظهارات وی در جدایی از مواضع بسیاری از نومحافظه کاران آمریکایی بود که اکثر آنها از متوقف کردن ایران دست برنداشته اند. آنها خواستار تحریمهای بیشتر، تهدیدهای شدیدتر و هشدار اقدام نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل هستند .

در ادامه این مطلب آمده است: اما بولتون در جمع حضار امریکن اینترپرایز که به نظر می رسید شوکه شده اند، گفت که ایران به سلاح هسته ای دست خواهد یافت. ما در این مسابقه باخته ایم." وی افزود: این ایده که می توان از طریق استفاده از تحریمهای اقتصادی مانع ایران شد، کارساز نخواهد افتاد.

بولتون افزود:" تحریمها توانسته ایران را منصرف کند، اما آن زمان گذشته است.اروپا تمایلی برای اعمال تحریمهای سخت علیه ایران ندارد. آلمان و دیگر کشورهای اروپایی اقدامی جهت توقف تجارت پرسود خود با ایران انجام نخواهند داد."

وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که نه آمریکا و نه اسرائیل برای توقف برنامه هسته ای ایران به این کشور حمله نخواهند کرد، زیرا هیچ یک تمایلی برای استفاده از اقدام نظامی ندارند. به گفته وی، رژیم صهیونیستی پیش از انتخابات آتی در یک آشفتگی سیاسی گرفتار شده و هیچ اراده سیاسی در اسرائیل برای جنگ علیه ایران وجود ندارد.

بولتون همچنین احتمال حمله آمریکا به ایران در دولت "باراک اوباما" رئیس جمهور جدید آمریکا را صفر ارزیابی کرد. وی مدعی شد که اگر یک اقدام محکم پنج سال پیش اتخاذ می شد، احتمالا ایران متوقف می شد و تحریمها اکنون به ایران آسیب وارد می کردند.

یکی از استراتژیست های ارشد نومحافظه کار آمریکایی پس از پایان سخنان بولتون در گفتگو با نویسنده این مطلب ادعا کرد:" به نظر من آنچه که او( بولتون) گفت اساسا درست است. ما باید مانع آنها شویم. مشکلی که وجود دارد این است که ایران احساس می کند اختیاردار شده و ما با سطح فزاینده ای از تنشها در خلیج فارس روبرو خواهیم شد."