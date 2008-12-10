ماههای آتی تماسهایی بین واشنگتن با تهران برقرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عرب زبان، جوزف سیرینسیونی مشاور غیر رسمی باراک اوباما پیش بینی کرد که تماسهایی بین ایران و آمریکا در ماههای آتی میلادی انجام گیرد.

این در حالی است که باراک اوباما یکشنبه از تصمیم خود برای انجام مذاکرات مستقیم با تهران تاکید کرد.

باراک اوباما در گفتگو با شبکه "ان بی سی" آمادگی خود را برای ارائه مشوقهای اقتصادی به منظور توقف برنامه [ صلح آمیز ] هسته ای ایران اعلام کرد.

از سوی دیگر، محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که اوباما مذاکرات مستقیمی با ایران درباره برنامه هسته ای این کشور انجام دهد.