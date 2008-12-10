  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۶

ادعای مشاور غیررسمی اوباما:

ماههای آتی تماسهایی بین واشنگتن با تهران برقرار می شود

ماههای آتی تماسهایی بین واشنگتن با تهران برقرار می شود

مشاور غیر رسمی رئیس جمهوری جدید آمریکا پیش بینی کرد: تماسهای بین تهران و واشنگتن ماههای آتی میلادی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عرب زبان، جوزف سیرینسیونی مشاور غیر رسمی باراک اوباما  پیش بینی کرد که تماسهایی بین ایران و آمریکا در ماههای آتی میلادی انجام گیرد.

این در حالی است که باراک اوباما یکشنبه از تصمیم خود برای انجام مذاکرات مستقیم با تهران تاکید کرد.

باراک اوباما در گفتگو با شبکه "ان بی سی" آمادگی خود را برای ارائه مشوقهای اقتصادی به منظور توقف برنامه [ صلح آمیز ] هسته ای ایران اعلام کرد.

از سوی دیگر، محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که اوباما مذاکرات مستقیمی با ایران درباره برنامه هسته ای این کشور انجام دهد.

کد مطلب 798174

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها