اعطای نشان ریاست جمهوری در حوزه های پژوهش و دانش

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان امروز در نشست خبری هفته پژوهش در دفتر معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب افزود: نشان ریاست جمهوری برای دو حوزه پژوهش و دانش بر طبق آئین نامه ها و جداول خاصی به افرادی اعطا می شود که در تولید علم و تولید فناوری دارای نقش های ویژه ای از جمله تالیف کتاب، تصنیف کتاب، انتشار مقالات علمی پژوهشی داشته باشند یا پر استنادترین دانشمندان کشور در پایگاههای استنادی جهانی باشند.

وی با یادآوری این که هفته پژوهش مختص یک وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری یا دانشگاهها و پژوهشگاهها نیست، گفت: کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای ملی کشور در هفته پژوهش مشارکت دارند زیرا هیچ دستگاه، سازمان یا وزارتخانه ای نمی تواند عنوان کند که بی نیاز از پژوهش است. پژوهش در تمام زوایای کشور در مدارس، نهادهای اجرایی، نظامی و انتظامی شروع شده و همه با رویکرد علمی به مباحث اجرایی خود می پردازند.

معاون پژوهشی وزارت علوم پیشبرد امور اجرایی کشور با رویکرد علمی را موجب رشد امور دانست و خاطرنشان کرد: امسال نیز شعار مهم "بدون مطالعه و پژوهش تصمیم نگیریم" به عنوان شعار هفته پژوهش انتخاب شده است. برخی مسئولان اجرایی کشور نیز تصمیماتی می گیرند که کار تحقیقاتی لازم در رابطه با آن انجام نشده است.

وی با یادآوری این که هر ساله 25 آذر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان روز پژوهش گرامی داشته می شود، خاطرنشان کرد: بزرگداشت این روز در یک هفته برگزار می شود. برنامه های هفته پژوهش در دو سطح ملی و استانی تعریف شده و برنامه های استانی اعم از کارگاهها، سخنرانیها، تشویق پژوهشگران برتر در دانشگاهها و پژوهشگاهها و استانها و بازدید از مراکز پژوهشی از 16 آذر ماه تا 21 آذر ماه با محوریت استانداریها و دانشگاههای مادر در نظر گرفته شدند.

منصور کبگانیان از شروع برنامه های ملی هفته پژوهش از 23 تا 27 آذر ماه خبر داد و افزود: در ابتدای هفته زنگ پژوهش با هماهنگی وزیر آموزش و پرورش در کلیه مدارس کشور به صدا در می آید. زنگ پژوهش در مدارس در تهران با حضور معاون اول رئیس جمهوری زده می شود و احتمال دارد پیامی نیز در این رابطه به تمامی عزیزان در مدارس کشور داده شود.

رئیس ستاد ملی هفته پژوهش از افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور در بعد از ظهر شنبه 23 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی خبر داد و گفت: از کلیه وزارتخانه ها، دستگاهها و دانشگاهها در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. 36 دستگاه اجرایی، 20 موسسه خصوصی و 85 دانشگاه و پژوهشگاه برای شرکت در نمایشگاه دعوت شده اند و 40 شرکت خارجی فروش تجهیزات آزمایشگاهی در نمایشگاه حضور دارند.

معاون پژوهشی وزیر علوم از برگزاری جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برتر در دوشنبه 25 آذر ماه در سالن اجلاس سران خبر داد و افزود: رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری قول مساعد برای حضور در جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برتر داده اند.

وی همچنین از برگزاری جشنواره جوان خوارزمی در در 25 آذر ماه در سالن وزارت کشور خبر داد.

معاون پژوهشی وزیر علوم در ادامه به معرفی غلامرضا فهرستی مدیرکل پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم به عنوان دبیر ستاد هفته پژوهش، فیروز بختیاری نژاد مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم به عنوان دبیر جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برتر و مسعود پورمهدیان به عنوان دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پرداخت.