بابک چولکی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: جهاد دانشگاهی سهم بسزایی در ارتقاء علمی و فرهنگی جامعه داشته و در این راستا برنامه های مدون ومنظمی را به اجرا در آورده و یا در دست اجرا دارد.
وی با اشاره به فعالیتهای معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی گفت : این بخش فعالیت خود را در دو قسمت رایانه و زبان انگلیسی با حداقل امکانات و فضای موجود آغاز کرد و با اقدامات انجام شده پس از آن خوشبختانه اکنون به سطح قابل قبولی از ارایه آموزش به عموم مردم استان کرمانشاه رسیده است .
چولکی با بیان این که اکنون فعالیتهای آموزشی این معاونت در فضایی بالغ بر دو هزار متر مربع در حال انجام است گفت: خدمات آموزشی جهاد دانشگاهی در پنج مرکزدر شهر کرمانشاه انجام می گیرد که شامل 10 سایت کامپیوتر مجهز به بیش از یک صد دستگاه رایانه پنتیوم و 15 کلاس و لابراتوار زبان می باشد.
وی مهارتهای در حال آموزش در این مرکز را شامل مهارتهای هفت گانه آی سی دی ال ، زبانهای برنامه نویسی ، نرم افزارهای تخصصی رشته عمران و معماری ، نرم افزارهای گرافیکی و شبکه و سطوح مختلف مکالمه آموزش زبان انگلیسی عنوان و تصریح کرد: در معاونت آموزش جهاد دانشگاهی تاکنون بیش از 19 هزار نفر در دوره های کامپیوتر و 16 هزار نفر در فراگیری آموزشهای زبان شرکت داشته اند.
چولکی عقد قردارداد آموزشی با ادارات سازمانها و ارگانهای مختلف استان و آموزش بیش از 50 هزار نفر از کارکنان دولت در این زمینه را بخش دیگری از فعالیتهای این مجموعه معرفی کردو گفت:از سال 82که بحث آموزش کارکنان دولت در سازمان مدیریت سابق مطرح شد تا کنون این معاونت موفق به عقد قرار داد آموزشی با بیش از 70درصد ادارات استان شده است.
معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه با بیان اینکه در تلاش برای افزایش تعداد فراگیران دوره های تخصصی و تدوین دوره های آموزشی جدید هستیم ،خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 10هزار نفردر دوره های آموزشی این معاونت شرکت کرده اند.
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