به گزارش خبرنگار مهر، چین به عنوان نخستین میزبان پیکارهای بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های جهان در دومین هفته از ماه اکتبر سال 2010 میلادی پذیرای شرکت کنندگان دراین رقابت‌ها خواهد بود.

براساس مصوبات آخرین نشست اعضای هیئت رئیسه فیبا که این هفته در ژنو برگزار شد، 8 تیم طراز اول دنیا در نخستین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان شرکت خواهند کرد.

قهرمانان 5 قاره، در کنار تیم‌های دوم قاره‌های اروپا و آمریکا و همچنین یک تیم مدعو توسط میزبان که البته باید مورد تائید فیبا هم باشد، به مدت 5 روز برای کسب عنوان نخست مسابقات بسکتبال باشگاه‌های جهان در یکی از دو شهر "چنگ دو" یا "نانجینگ" با هم به رقابت می پردازند.

تیمی که بتواند مدال طلای نخستین دوره مسابقات باشگاه‌های جهان را از آن خود کند، به جایزه یک میلیون دلاری هم دست می یابد.