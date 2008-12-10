صیانت از ارزشهای دینی مهمترین رسالت روحانیان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، حجت الاسلام ولی الله مصائبی پیش از ظهر امروز در آئین معارفه روحانی روستای جلیل آباد بخش آرادان گفت: حضور روحانی در روستا در رشد معنویت مردم روستا و منطقه موثر است.

وی با بیان اینکه یک روحانی برای تبلیغ، ارشاد و اصلاح مردم و جامعه باید ابتدا خودش را اصلاح کند، گفت: روحانی باید اهل مطالعه باشد و با افزایش اطلاعات و آگاهی خود سطح فرهنگ دینی مردم را بالا ببرد.

مصائبی تصریح کرد: برای جلوگیری از دوری مردم بویژه جوانان از منبر و سخنرانی باید از طریق ارتباط چهره به چهره و با رفتار و منش نیکو، زیبایی های دین را به آنان شناسد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار با تاکید بر ترویج فعالیت های قرآنی گفت: روحانی باید با تلاش در جهت تعالیم قرآنی مانع مهجوریت قرآن شد.

روحانی روستای جلیل آباد شهرستان گرمسار نیز در این آیین سازمان تبلیغات اسلامی را از نهادهای فرهنگی کشور دانست که با رسالت بزرگ تبلیغ در حوزه دین فعالیت می کند و افزود: روحانیان باید به منویات مقام معظم رهبری عمل کنند و در مقابل انحرافات و شبهات دینی، اسلام ناب و عرفان صحیح را معرفی کنند.