شورای مذهبی نقش مهمی در انحراف زدایی از مراسم مذهبی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام غلامحسین محمودی پیش از ظهر امروز در در جلسه شورای هیئت های مذهبی شهرستان سمنان گفت: هیات های مذهبی، پشتوانه مردمی و بازوی توانمند سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

وی افزود: هیئت های مذهبی می توانند به عنوان پشتوانه مردمی سازمان تبلیغات اسلامی در تمام امور فرهنگی از جمله برپایی مناسبت های مذهبی و ملی به عنوان بازوی توانمند سازمان عمل کنند.

محمودی با اشاره به نقش شوراها در ساماندهی هیئت های مذهبی تصریح کرد: این شورا نقش بسزایی در ساماندهی هیئت های مذهبی منسجم در سطح استان دارد.

وی با تاکید بر دوری از افراط و تفریط در برگزاری مراسم مذهبی گفت: بر اساس قانون چهارم توسعه، پیدایش، تشکیل و کیفی سازی هیئت ها و تشکل های دینی بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است.