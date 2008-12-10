  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

شورای مذهبی نقش مهمی در انحراف زدایی از مراسم مذهبی دارند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: شورای هیات های مذهبی نقش مهمی در انحراف زدایی از مراسم مذهبی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام غلامحسین محمودی پیش از ظهر امروز در در جلسه شورای هیئت های مذهبی شهرستان سمنان گفت: هیات های مذهبی، پشتوانه مردمی و بازوی توانمند سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

وی افزود: هیئت های مذهبی می توانند به عنوان پشتوانه مردمی سازمان تبلیغات اسلامی در تمام امور فرهنگی از جمله برپایی مناسبت های مذهبی و ملی به عنوان بازوی توانمند سازمان عمل کنند.

محمودی با اشاره به نقش شوراها در ساماندهی هیئت های مذهبی تصریح کرد: این شورا نقش بسزایی در ساماندهی هیئت های مذهبی منسجم در سطح استان دارد.

وی با تاکید بر دوری از افراط و تفریط در برگزاری مراسم مذهبی گفت: بر اساس قانون چهارم توسعه، پیدایش، تشکیل و کیفی سازی هیئت ها و تشکل های دینی بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است.

کد مطلب 798219

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها