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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

رای کمیته انضباطی اعلام شد؛

خداداد عزیزی یکسال از فعالیت در فوتبال محروم شد

خداداد عزیزی یکسال از فعالیت در فوتبال محروم شد

قائم مقام باشگاه پیام مشهد با رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یکسال از فعالیت و تیمداری در فوتبال محروم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی زوایای مختلف پرونده درگیری دیدار تیم های فوتبال پیام مشهد و مقاومت سپاسی شیراز، خداداد عزیزی قائم مقام باشگاه پیام را به مدت یکسال از فعالیت در فوتبال محروم و وی را به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

براساس رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال علی عصمتی یکی از اعضای باشگاه پیام نیز که در این درگیری شرکت داشته است، دو سال از ورود به ورزشگاه‌ ها و فعالیتهای مرتبط در فوتبال محروم و همچنین به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

سجاد شاکری پسر مالک باشگاه پیام هم یکسال از حضور در ورزشگاه محروم و به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین پرونده بازیکنان خارجی پیام که در درگیری این دیدار سهیم بوده اند را مفتوح نگه داشته است.

خداداد عزیزی و برخی مسئولان باشگاه پیام در پایان دیدار این تیم برابر مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه ثامن مشهد قاسم محمد خبرنگار روزنامه خبر را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

 

کد مطلب 798220

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