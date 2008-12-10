اعتلای فرهنگ نماز در جامعه مهمترین کار فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر چهار شنبه در دومین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت : تلاش و پویایی مسئولین استان باید در راستای اعتلای کار فرهنگی به خصوص فرهنگ اذان و نماز در جامعه باشد.

وی خطاب به مدیران و فرمانداران استان تأکید کرد:در موقع پخش اذان نباید هیچ کاری غیر از برگزاری نماز جماعت در آن اداره به اولویت گذاشته شود.

غفوری افزود: ما مسئولین باید کار را ازدستگاه و شخص خودمان آغاز کنیم، وقتی تمامی ادارات در ساعات شرعی اقدام به پخش اذان نمایند صدای دلنشین اذان در سراسر جامعه طنین انداز خواهد شد و بازتاب گسترده ای در میان عموم مردم خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ایجاد فضای اسلامی در اماکن و فضای عمومی شهر،گفت: خوشبختانه تمامی بسترها و وضعیت اجتماعی، سیاسی و امنیتی استان برای هرگونه اقدام فرهنگی مناسب و مهیا می باشد.

غفوری شورای فرهنگ عمومی استان را فرصتی مناسب برای مدیران دانست تا برنامه های فرهنگی مورد نظر خود را در این شورا به تصویب و به مرحله اجرا بگذارند.

استاندار کرمانشاه در ادامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی بحث فرهنگ خواست تا با حساسیت بیشتری در زمینه اصلاح فرهنگ ها اقدام کند،چرا که جامعه ایرانی خود دارای فرهنگ است و احتیاجی به فرهنگ سازی ندارد و فقط باید در پی اصلاح برخی فرهنگ های نادرست قدیمی تلاش کنیم.

درادامه جلسه احمد رجبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی استان پرداخت و در ادامه ائمه جمعه شهرستانها نیز عملکرد و گزارشی از وضعیت شهرستان خود را به حضار در جلسه ارائه نمودند.

دومین شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با حضورنماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، استاندار، ائمه جمعه شهرستان های استان، مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای این شورا در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.