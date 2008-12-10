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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۸

نوذری:

فاز 10 پارس جنوبی در مراحل نهایی راه اندازی است

فاز 10 پارس جنوبی در مراحل نهایی راه اندازی است

وزیر نفت با بیان این فاز 10 پارس جنوبی در مراحل نهایی راه اندازی است، ابراز امیدواری کرد: ردیفهای سوم و چهارم فازهای 9 و 10 پارس جنوبی بزودی آماده تزریق گاز ترش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین نوذری پس از بازدید از فازهای 9 و 10 در جمع خبرنگاران تصریح کرد: همانطور که قبلا هم به ملت این نوید را داده بودیم، فازهای 9 و 10 در زمستان در مدار تولید قرار می گیرند.

وی با بیان این که زمستان در راه است و سردی بیشتر مناطق سردسیر شروع شده است، بر لزوم صرفه جویی در مصرف گاز توسط مردم تاکید کرد.

وزیر نفت با بیان این که امیدواریم با 15 درصد صرفه جویی زمستان خوبی را پشت سر خواهیم گذاشت، اظهار داشت: با صرفه جویی و مدیریت مصرف می توانیم زمستان را مدیریت کنیم.

نوذری توصیه کرد: برای این که همه خانه ها در زمستان گرم شود، حداکثر صرفه جویی توسط مردم صورت گیرد.

کد مطلب 798224

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