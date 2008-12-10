  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

کار فرهنگی نیازمند سرمایه گذاری است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه گفت: کار فرهنگی نیازمند سرمایه گذاری است و در این راستا باید سرمایه گذاری کلانی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علماء پیش از ظهر چهار شنبه دردومین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: برنامه های شبیخون فرهنگی دشمنان اسلام و نظام برعلیه نسل جوان ما لحظه به لحظه گسترده تر و جدیدتر می شود، بنا براین باید سرمایه گذاری سنگینی در جهت اعتلای فرهنگ در جامعه صورت گیرد.

 

وی مدیریت آینده نسل جوان را وابسته به کارهای فرهنگی ذکر کرد و ابیان داشت:خداوند با کارهای فرهنگی انسان را تربیت کرده و این مهم ریشه در اسلام و قرآن دارد.

 

آیت الله علماء با تشریح اهمیت کارهای فرهنگی گفت: خدمت فرهنگی در رأس همه امور است و این موضوع حرف اول مقام معظم رهبری نیز می باشد.

 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه هر اقدام فرهنگی را متناسب با شرایط و زمان خاصی دانست و خاطرنشان کرد: ائمه معصومین بزرگترین کار فرهنگی را در آن برهه از زمان انجام داده اند و جامعه امروزی نیز نیازمند یکسری اقدامات متناسب با شرایط روز است.

 

دومین شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با حضورنماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه،استاندار، ائمه جمعه شهرستان های استان،مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای این شورا در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.

کد مطلب 798226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها