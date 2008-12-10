کار فرهنگی نیازمند سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علماء پیش از ظهر چهار شنبه دردومین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: برنامه های شبیخون فرهنگی دشمنان اسلام و نظام برعلیه نسل جوان ما لحظه به لحظه گسترده تر و جدیدتر می شود، بنا براین باید سرمایه گذاری سنگینی در جهت اعتلای فرهنگ در جامعه صورت گیرد.

وی مدیریت آینده نسل جوان را وابسته به کارهای فرهنگی ذکر کرد و ابیان داشت:خداوند با کارهای فرهنگی انسان را تربیت کرده و این مهم ریشه در اسلام و قرآن دارد.

آیت الله علماء با تشریح اهمیت کارهای فرهنگی گفت: خدمت فرهنگی در رأس همه امور است و این موضوع حرف اول مقام معظم رهبری نیز می باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه هر اقدام فرهنگی را متناسب با شرایط و زمان خاصی دانست و خاطرنشان کرد: ائمه معصومین بزرگترین کار فرهنگی را در آن برهه از زمان انجام داده اند و جامعه امروزی نیز نیازمند یکسری اقدامات متناسب با شرایط روز است.

دومین شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه با حضورنماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه،استاندار، ائمه جمعه شهرستان های استان،مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای این شورا در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.