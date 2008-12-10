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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

22 طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور همدان به تصویب رسید

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور همدان گفت:از آذر سال گذشته تاکنون 22 طرح پژوهشی در دانشگاه پیام نور استان همدان به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اردشیر خزایی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در یک ساله اخیر 24 طرح پژوهشی در دانشگاه پیام نور همدان بررسی شده که 22 طرح آن مصوب شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد طرح پژوهشی 20 طرح خاتمه یافته است.

خزایی با بیان اینکه همچنین هفت مقاله از این دانشگاه در مجلات ISI به چاپ رسیده است، افزود: چهار مقاله در مجلات علمی پژوهشی و شش مقاله در سایر مجلات علمی معتبر به چاپ رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد هشت مقاله به صورت خلاصه در همایش های بین المللی، 15 مقاله به صورت خلاصه در همایش های ملی و یک مقاله به صورت کامل در همایش های ملی از این دانشگاه ارائه شده است.

خزایی محورهای اولویت دار تحقیقاتی در حوزه فناوری های پیشرفته دانشگاه را پنج محور عنوان کرد و افزود: تکنولوژی فرهنگی، تکنولوژی ارتباطی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و تکنولوژی زیست محیطی از جمله این محورها است.

وی با بیان اینکه پژوهش باید در کنار آموزش باشد، افزود: دهه چهارم انقلاب دهه شکوفایی علمی کاربردی است و باید به دنبال کاربردی کردن دانش باشیم.

کد مطلب 798231

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