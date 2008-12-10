22 طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور همدان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اردشیر خزایی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در یک ساله اخیر 24 طرح پژوهشی در دانشگاه پیام نور همدان بررسی شده که 22 طرح آن مصوب شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد طرح پژوهشی 20 طرح خاتمه یافته است.

خزایی با بیان اینکه همچنین هفت مقاله از این دانشگاه در مجلات ISI به چاپ رسیده است، افزود: چهار مقاله در مجلات علمی پژوهشی و شش مقاله در سایر مجلات علمی معتبر به چاپ رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد هشت مقاله به صورت خلاصه در همایش های بین المللی، 15 مقاله به صورت خلاصه در همایش های ملی و یک مقاله به صورت کامل در همایش های ملی از این دانشگاه ارائه شده است.

خزایی محورهای اولویت دار تحقیقاتی در حوزه فناوری های پیشرفته دانشگاه را پنج محور عنوان کرد و افزود: تکنولوژی فرهنگی، تکنولوژی ارتباطی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و تکنولوژی زیست محیطی از جمله این محورها است.

وی با بیان اینکه پژوهش باید در کنار آموزش باشد، افزود: دهه چهارم انقلاب دهه شکوفایی علمی کاربردی است و باید به دنبال کاربردی کردن دانش باشیم.