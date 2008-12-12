چربی موجود در دنبه گوسفند کاهش می یابد

دکتر محمد مرادی شهر بابک در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در تولید گوشت گوسفند، چربی آن است که عمده آن نیز در گوشت و دنبه وجود دارد و تاکنون نیز در این خصوص به ویژه مقدار چربی که در دنبه جمع می شود کار تحقیقاتی در کشور صورت نگرفته است.

وی افزود: هدف اصلی گروه علوم دامی به عنوان قطب بهبود کبفیت لاشه از نظر تغذیه، ژنتیک و اصلاح نژاد و اجرای روش هایی است که منجربه افزایش مقدار گوشت تولیدی و نیز کیفیت بالاتر گوشت به همراه چربی کمتر است.

این محقق خاطرنشان کرد: اجرای طرح توارث دنبه با کاهش چربی موجود در لاشه گوسفند به ویژه دنبه موجب می شود ضمن حفظ سلامت مصرف کنندگان، درآمد پرورش دهندگان گوسفند نیز افزایش یابد.

مرادی خاطرنشان کرد: در اجرای طرح توارث دنبه پژوهش های مولکولی در رابطه با عوامل ژنتیکی موثر بر تغییرات برخی از خصوصیات لاشه مانند چربی لاشه در رساله های دکترا و پایان نامه های دانشجویی این گروه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: همچنین در ادامه اجرای طرح فوق یک نژاد لری بختیاری از گوسفندان را که دارای سنگین ترین میزان دنبه است خریداری کرده و به روی آن علاوه بر مطالعات بهبود کمیت و کیفیت لاشه، بحث آمیخته گری تلاقی نژاد دنبه دار با یک نژاد بی دنبه نیز در حال بررسی است.

مرادی شهر بابک عنوان کرد: تاکنون با انجام پژوهش های فوق موفق شدیم معیارهای پیش بینی وزن دنبه بر روی دام زنده را بدست آوریم.