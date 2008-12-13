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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۶

اختصاصی مهر /

30 تا 45 دلار ؛ کف و سقف پیشنهاد قیمت نفت در بودجه 88

30 تا 45 دلار ؛ کف و سقف پیشنهاد قیمت نفت در بودجه 88

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری 2 سناریوی تدوین لایحه بودجه سال 88 با قیمتهای مختلف نفت ( 30 تا 45 دلار ) برای هر بشکه را به دولت پیشنهاد کرد.

خبرنگار مهر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کسب اطلاع کرد: این معاونت لایحه بودجه سال آینده را براساس دو سناریو تدوین و به دولت پیشنهاد کرده است.

اولین سناریوی پیشنهادی تدوین بودجه سال 88 براساس تاثیرات اجرای طرح تحول اقتصادی است. البته دولت لایحه هدفمندکردن یارانه ها را تدوین کرده و تا اول دی ماه جاری به مجلس شورای اسلامی می رود.

برهمین اساس، هدفمندکردن یارانه ها مطابق جدول زمانبندی که دولت و مجلس پس از ارائه لایحه مربوطه توافق خواهند کرد، عملیاتی خواهد شد.

تدوین بودجه سال 88 بدون توجه به طرح تحول اقتصادی سناریوی دیگری پیشنهادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دولت است.

گزارش مهر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حاکی از آن است که دو سناریوی تدوین بودجه 88 با قیمتهای مختلف نفت ( 30 تا 45 دلار) برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.

در همین حال، قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اخیرا در گفتگو با مهر از مختصر بودن لایحه بودجه سال 88 نسبت به امسال خبرداده است.

به گزارش مهر، مسئولان دولتی اعلام کرده اند که بودجه 88 دی ماه سالجاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

کد مطلب 798234

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