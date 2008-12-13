30 تا 45 دلار ؛ کف و سقف پیشنهاد قیمت نفت در بودجه 88

خبرنگار مهر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کسب اطلاع کرد: این معاونت لایحه بودجه سال آینده را براساس دو سناریو تدوین و به دولت پیشنهاد کرده است.

اولین سناریوی پیشنهادی تدوین بودجه سال 88 براساس تاثیرات اجرای طرح تحول اقتصادی است. البته دولت لایحه هدفمندکردن یارانه ها را تدوین کرده و تا اول دی ماه جاری به مجلس شورای اسلامی می رود.

برهمین اساس، هدفمندکردن یارانه ها مطابق جدول زمانبندی که دولت و مجلس پس از ارائه لایحه مربوطه توافق خواهند کرد، عملیاتی خواهد شد.

تدوین بودجه سال 88 بدون توجه به طرح تحول اقتصادی سناریوی دیگری پیشنهادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دولت است.

گزارش مهر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حاکی از آن است که دو سناریوی تدوین بودجه 88 با قیمتهای مختلف نفت ( 30 تا 45 دلار) برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.

در همین حال، قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اخیرا در گفتگو با مهر از مختصر بودن لایحه بودجه سال 88 نسبت به امسال خبرداده است.