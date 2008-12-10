بانک اطلاعات شهری رفسنجان به زودی راه اندازی می شود

محسن تقاصی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با جمع آوری اطلاعات شهری، دستگاه های اجرایی دارای یک بانک اطلاعاتی جامع کامل و قوی می شوند که در زمان وقوع حوادث و بحرانها راحتر می توانند به برنامه ریزی و خدمات رسانی بپردازند.

وی تصریح کرد: در این طرح شهر به چهار منطقه آماری تقسیم بندی شده است که تاکنون یک دوم از داده های آماری تهیه شده و بقیه نیز طی هفت ماه آینده آماده می شود.

تقاصی افزود: با راه اندازی این بانک شهرداری می تواند اطلاعات هر فرد را با ارائه یک کد از سیستم بگیرد و از کاغذ بازی در ادارات جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح برای 100 نفر اشتغالزایی صورت گرفته است، اضافه کرد: افراد با مراجعه به منازل اطلاعات را به صورت نوشتاری و پرسشنامه ای تهیه می کنند و این اطلاعات پس از پردازش وارد سیستم می شود.