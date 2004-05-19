به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، مهدي كروبي در آغاز جلسه علني امروز از نمايندگان خواست در اين راهپيمايي فعالانه شركت كنند.

گفتني است درمراسم امروز راهپيمايي ضد آمريكايي مردم تهران كه از ساعت 10 صبح درميدان انقلاب برگزارشد ، مهدي كروبي

رييس مجلس شوراي اسلامي سخنراني مي كند.

درجلسه امروز مجلس لايحه تاسيس سازمان شيلات ايران بازگشت داده شده از شوراي نگهبان اصلاح شد.

همچنين گزارش تحقيق و تفحص از مديران پروازي و قاچاق چاي نيز در صحن علني قرائت شد.