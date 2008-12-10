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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

اختصاصی مهر /

خاطرات روزهای حضور امام (ره) در نوفل لوشاتو بازسازی می‌شود

خاطرات روزهای حضور امام (ره) در نوفل لوشاتو بازسازی می‌شود

با طراحی و اجرای دکورهای نوفل لوشاتو و خانه باغ محل اقامت حضرت امام خمینی (ره) در اطراف تهران، خاطرات سال‌های حضور رهبر کبیر انقلاب در فرانسه در مجموعه "116 روز در نوفل لوشاتو" زنده می‌شود.

عبدالحمید ارجمند تهیه‌کننده این مجموعه مستند داستانی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری در کاخ‌های نیاوران و سعدآباد انجام شده و روزهای آینده ساخت دکورهای مجموعه را که طراحی آن به پایان رسیده در اطراف تهران شروع می‌کنیم. "116 روز در نوفل لوشاتو" را فرشاد اکتسابی کارگردانی می‌کند.

وی افزود: دو منطقه در اطراف تهران بازبینی کرده‌ایم و در یکی از آنها که شرایط کار مهیا باشد دکورها را می‌سازیم. در این دکور خانه و باغی که حضرت امام خمینی (ره) در فرانسه در آن زندگی می‌کردند و درختی که امام زیر آن می‌نشستند را برای اولین بار بازسازی خواهیم کرد. دکورها وسیع است و خانه‌های اطراف و بخشی از منطقه هم در آن جای می‌گیرد.

ارجمند گفت: در "116 روز در نوفل لوشاتو" بازیگر نداریم و از هنرورانی استفاده کرده‌ایم که چهره‌شان شبیه شخصیت‌هایی است که در سال‌های انقلاب در بطن حوادث حضور داشته‌اند. مثل رئیس ساواک، رئیس پلیس و... دیالوگ به مفهوم سنتی در این مجموعه نیست و فضاسازی از طریق تصاویر انجام می‌شود.

این تهیه‌کننده ادامه داد: به واقعگرایی موجود در این تصاویر اهمیت می‌دهیم و دوست داریم فضا و شخصیت‌ها قابل باور باشند. ما درصدد بازسازی حوادث هستیم و در بخشی محدود از مجموعه از تصاویر آرشیوی استفاده می‌کنیم. به دلیل گستردکی کار این مجموعه سال آینده از تلویزیون پخش می‌شود.

مجموعه مستند داستانی "116 روز در نوفل لوشاتو" در 11 قسمت 30 دقیقه‌ای در مرکز سیمافیلم تهیه می‌شود و عوامل تولید آن عبارتند از محققان: دکتر ابوالفضل آقابابا و نسرین زمهریری، نویسنده: عبدالحمید ارجمند، تصویربردار: آرش شیروانی، صدابردار: احمد مقدم و دکور: احمد گلریز.

کد مطلب 798240

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