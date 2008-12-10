به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت ارزیابی بخش تجربه‌های نو بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر متشکل از فرهاد آئیش، فرشید ابراهیمیان و رحمت امینی دو نمایش را به صورت قطعی و هشت نمایش را به صورت مشروط برای اجرا در جشنواره انتخاب کردند.

"اودیسه" همایون غنی‌زاده و "عجیب ولی واقعی" یاسر خاسب از بهشهر آثار قطعی و "دادگاه هملت" کورش اسداللهی، "گودو در انتظار گودو" آرش طالبی، "مده‌آ ـ رپرتاژ" مهدی صدر، "ملانصرالدین" علی‌اصغر دشتی، "کاوانا" سروش کریمی، "بخوان" عاطفه تهرانی، "آنجا که پیاده‌روها تمام می‌شود" سیاوش پاکراه و "هر چه اکنون دیدید به کسی نگویید" عبدالحی شماسی آثار مشروط هستند.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه از دوم تا یازدهم بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.