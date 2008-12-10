مختارپور اولین مدال کاروان ووشو ایران را برگردن آویخت

به گزارش خبرنگار مهر، درادامه رقابتهای ووشو رده های سنی قهرمانی جهان که امروز در جزیره بالی اندونزی آغاز شده است نماینده تیم نونهالان ایران موفق به کسب مدال برنز شد.

مهدی مختارپور در بخش تالو نونهالان و در اجرای فرم "جین شو" با ثبت امتیاز 15/9 موفق به تصاحب گردن آویز برنز شد . در این فرم نمایندگان روسیه و کانادا به ترتیب مدالهای طلا و نقره را بدست آوردند.

فاطمه ابراهیمی در بخش تالو جوانان در فرم "دائو شو" به اجرای فرم پرداخت و با کسب امتیاز 75/8 در رده بندی برای کسب مدال قرار نگرفت.

این رقابتها فردا در جزیره بالی پیگیری می شود.