  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

ووشو نوجوانان جهان- اندونزی

مختارپور اولین مدال کاروان ووشو ایران را برگردن آویخت

مختارپور اولین مدال کاروان ووشو ایران را برگردن آویخت

در ادامه دومین دوره رقابتهای ووشو جوانان جهان ظهر امروز نماینده ایران در بخش تالو به یک مدال برنز با ارزش دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، درادامه رقابتهای ووشو رده های سنی قهرمانی جهان که امروز در جزیره بالی اندونزی آغاز شده است نماینده تیم نونهالان ایران موفق به کسب مدال برنز شد.

مهدی مختارپور در بخش تالو نونهالان و در اجرای فرم "جین شو" با ثبت امتیاز 15/9 موفق به تصاحب گردن آویز برنز شد . در این فرم نمایندگان روسیه و کانادا به ترتیب مدالهای طلا و نقره را بدست آوردند.

فاطمه ابراهیمی در بخش تالو جوانان در فرم "دائو شو" به اجرای فرم پرداخت و با کسب امتیاز 75/8 در رده بندی برای کسب مدال قرار نگرفت. 

این رقابتها فردا در جزیره بالی پیگیری می شود. 

کد مطلب 798256

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها