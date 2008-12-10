معرفی 110 نفر از برترینهای پژوهش کشور در هفته پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز بختیاری نژاد امروز در نشست خبری هفته پژوهش در دفتر معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در معرفی ویژگیهای افرادی که به عنوان بخش ویژه برترینهای پژوهش کشور معرفی می شوند، گفت: این افراد یا در مجله Nature مقاله داده اند یا عضو فرهنگستان علوم جهان اسلام هستند یا بر اساس مقالات داغ انتخاب می شوند و ممکن است دانشمندی به عنوان یکی از برترهای پژوهشی معرفی شود که بیشترین استنادها را دارد.

وی معرفی پژوهشگران برتر دانشگاهها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معرفی پژوهشگران برتر سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و معرفی مدیران پژوهشی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پژوهشگاهها و سایر دستگاهها را از دیگر بخشهای جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برتر نام برد.

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از معرفی و تقدیر نشریات برتر کشور، برترینهای قطب های علمی و انجمنهای علمی تخصصی برتر بر اساس فعالیت یکساله شان خبر داد و گفت: در این جشنواره 12 قطب علمی، 10 نشریه و 4انجمن علمی معرفی و تقدیر می شوند.

بختیاری نژاد افزود: 6 مدیر پژوهشی برتر وزارتخانه های غیر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 4 مدیر پژوهشی برتر دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعدادی از مدیران پژوهشی فعال مراکز خصوصی معرفی نیز می شوند.

به گزارش مهر، دکتر پورمهدیان - دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نیز در این نشست خبری گفت: امسال دستگاههای اجرایی اشتیاق بیشتری برای شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش نشان داده اند.

غلامرضا فهرستی - مدیر کل امور پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز با یادآوری برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی، پژوهشی و تجهیزات تحقیقاتی گفت: ابزار و تجهیزات یکی از اجزای تحقیقات است. منابع و ژورنالهای علمی و اتصال به تمام امکانات بین المللی از عوامل مهم در حوزه پژوهش است بنابراین از ناشرین بین المللی و نمایندگان آنها دعوت شده تا در نمایشگاه حضور پیدا کنند.