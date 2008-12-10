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۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

معرفی 110 نفر از برترینهای پژوهش کشور در هفته پژوهش

معرفی 110 نفر از برترینهای پژوهش کشور در هفته پژوهش

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از معرفی 110 نفر از برترینهای پزوهش کشور در هفته پژوهش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز بختیاری نژاد امروز در نشست خبری هفته پژوهش در دفتر معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در معرفی ویژگیهای افرادی که به عنوان بخش ویژه برترینهای پژوهش کشور معرفی می شوند، گفت: این افراد یا در مجله Nature مقاله داده اند یا عضو فرهنگستان علوم جهان اسلام هستند یا بر اساس مقالات داغ انتخاب می شوند و ممکن است دانشمندی به عنوان یکی از برترهای پژوهشی معرفی شود که بیشترین استنادها را دارد.

وی معرفی پژوهشگران برتر دانشگاهها و پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معرفی پژوهشگران برتر سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و معرفی مدیران پژوهشی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پژوهشگاهها و سایر دستگاهها را از دیگر بخشهای جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برتر نام برد.

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از معرفی و تقدیر نشریات برتر کشور، برترینهای قطب های علمی و انجمنهای علمی تخصصی برتر بر اساس فعالیت یکساله شان خبر داد و گفت: در این جشنواره 12 قطب علمی، 10 نشریه و 4انجمن علمی معرفی و تقدیر می شوند.

بختیاری نژاد افزود: 6 مدیر پژوهشی برتر وزارتخانه های غیر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 4 مدیر پژوهشی برتر دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعدادی از مدیران پژوهشی فعال مراکز خصوصی معرفی نیز می شوند.

به گزارش مهر، دکتر پورمهدیان - دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نیز در این نشست خبری گفت: امسال دستگاههای اجرایی اشتیاق بیشتری برای شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش نشان داده اند.

غلامرضا فهرستی - مدیر کل امور پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز با یادآوری برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی، پژوهشی و تجهیزات تحقیقاتی گفت: ابزار و تجهیزات یکی از اجزای تحقیقات است. منابع و ژورنالهای علمی و اتصال به تمام امکانات بین المللی از عوامل مهم در حوزه پژوهش است بنابراین از ناشرین بین المللی و نمایندگان آنها دعوت شده تا در نمایشگاه حضور پیدا کنند.

کد مطلب 798257

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