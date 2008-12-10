190 موسسه فرهنگی در استان قم فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین استاد آقا ظهر امروز در حاشیه بازدید از موسسه آینده روشن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این موسسات در خصوص گسترش مسائل دینی و فرهنگی تلاش می کنند که این فعالیتها علاوه بر استان قم در دیگر استان ها و خارج از کشور نیز تاثیر دارد.



وی تصریح کرد: حضور این مراکز می تواند بسیاری از توطئه های دشمنان در خصوص به وجود آوردن انحرافات را خنثی کرده و جوابگوی شبهات باشد.



استادآقا با بیان اینکه باید به این گونه مراکز توجه اساسی شود، گفت: کمبود منابع مالی در زمینه مسائل فرهنگی از جمله مهمترین مشکل این مراکز است که باید مسئولان امر به آن توجه داشته باشند.



مدیرکل ارشاد قم افزود: نباید به دلیل عدم منابع مالی از ارائه برنامه های فرهنگی غافل شد.



استاد آقا در ادامه از ایجاد بانک اطلاعات جامع هنرمندان خبر داد و گفت: ایجاد این بانک می تواند کمک شایانی در برنامه ریزی های آتی فرهنگی قم و کشور داشته باشد.



وی در ادامه بر لزوم افزایش فعالیت های فرهنگی و هنری در حوزه مهدویت تاکید کرد و گفت: طراحی مناسب در برنامه های فرهنگی و هنری مربوط به مهدویت باید جزو اولویت های کاری موسسات فعال مهدوی و فرهنگی باشد.



استاد آقا افزود: گسترش فعالیت هنری در عرصه مهدویت نیازمند ایجاد محرک های ذهنی و فرهنگی در بین هنرمندان است.