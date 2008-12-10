رئیس هیئت فوتبال هرمزگان پس از چند ماه انتظار انتخاب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، برگزاری انتخابات هیئت فوتبال استان هرمزگان پس از ماه ها تعویق و تاخیر در حالی برگزار می شود که استان هرمزگان صاحب دو تیم دسته اولی در رقابت های فوتبال کشور است.

منصور آرامی شهردار فعلی بندرعباس و رئیس هیئت فوتبال هرمزگان، قاسم رنجبریان دبیر فعلی هیئت فوتبال و دو پیشکسوت این حوزه عبدالمجید دبیده و هوشنگ دبیده امروز در حضور رئیس فدراسیون فوتبال کشور برای کسب 17 رای اعضا تلاش می کنند.

استان هرمزگان در سالهای اخیر بواسطه دارا بودن دو تیم صاحب نام کشور شهرداری بندرعباس و فولاد هرمزگان در شمار استانهایی قرار گرفته که به رغم شرایط جوی و وجود ورزشهای ساحلی فوتبال بیشترین هوادار را دارد.

توجهات ویژه شهرداری بندرعباس به توسعه ورزش عمومی در جامعه منجر به شکل گیری دهها تیم در ورزشهای متعدد از جمله فوتبال شده که زمینه ایجاد شور و شوق اجتماعی ویژه ای را برای مردم نیز فراهم کرده است.

صنایع استان هرمزگان با محوریت سازمان منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز در عرصه تیم داری حرفه ای، مدتهاست تیم فوتبال دسته اولی فولاد هرمزگان را مدیریت می کند که صعود این تیم در فصل گذشته رقابت های دسته دوم کشور به لیگ آزادگان بارقه های امید بسیاری را برای نمایندگی هرمزگان در لیگ برتر به دنبال داشته است.