  1. استانها
  2. همدان
۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۳۲

گاراژدارهای همدانی حق بیمه های رانندگان را پرداخت نکرده ا ند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس تامین اجتماعی استان همدان گفت: برخی از گاراژدارهای همدانی حق بیمه هایی را که از رانندگان طی سالهای گذشته اخذ کرده بودند پرداخت نکرده اند و به همین دلیل سابقه این افراد به حساب نمی آید.

محمد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در سال 72 رانندگان کامیون با پرداخت حق بیمه خود به گاراژدارها بیمه شده اند اما گاراژدارها این حق بیمه را پرداخت نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: دفترچه بیمه درمانی هر شش ماه یکبار مهر می شود اما مهر زدن دفترچه بیمه ملاک پرداخت حق بیمه نیست و به این دلیل که حق بیمه این افراد از سوی گاراژدارها پرداخت نشده است سنوان بیمه ای این افراد محسوب نشده و حق رانندگان تضییع شده است.

عسگری گفت: هفت سال است که قانون بازنشستگی تغییر کرده است به همین دلیل این رانندگان با تصویب مجلس مستمربگیر شده اند و متناسب با سابقه کاری که دارند حقوق دریافت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل این گروه از رانندگان در حال بررسی و پیگیری است.

کد مطلب 798274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها