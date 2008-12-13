گاراژدارهای همدانی حق بیمه های رانندگان را پرداخت نکرده ا ند

محمد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در سال 72 رانندگان کامیون با پرداخت حق بیمه خود به گاراژدارها بیمه شده اند اما گاراژدارها این حق بیمه را پرداخت نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: دفترچه بیمه درمانی هر شش ماه یکبار مهر می شود اما مهر زدن دفترچه بیمه ملاک پرداخت حق بیمه نیست و به این دلیل که حق بیمه این افراد از سوی گاراژدارها پرداخت نشده است سنوان بیمه ای این افراد محسوب نشده و حق رانندگان تضییع شده است.

عسگری گفت: هفت سال است که قانون بازنشستگی تغییر کرده است به همین دلیل این رانندگان با تصویب مجلس مستمربگیر شده اند و متناسب با سابقه کاری که دارند حقوق دریافت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل این گروه از رانندگان در حال بررسی و پیگیری است.