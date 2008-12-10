طراحی سیستم سوخت رسان لیزری برای هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از ابتدایی ترین مشکلات در هواپیما، میزان سوختی است که باید توسط آن حمل شود به همین دلیل مدتها است که متخصصان صنعت هواپیماسازی برای ساختن هواپیماهایی با مصرف پایین سوخت و کوچک تر کردن مخازن سوخت در انواع هواپیماها به منظور کاهش هزینه ها و افزایش قدرت مانور در این تجهیزات حمل و نقل هوایی تحت فشار قرار دارند.

یکی از راه حلهای ممکن استفاده از سیستم سوخت رسانی در حین پرواز است. در این شیوه هواپیما باید در میان آسمان به شلنگ سوخت رسان متصل شده تا سوخت به آن منتقل شود که این شیوه به دلایل نظامی از مشکلات و خطرات فراوانی برخوردار خواهد بود.

به همین دلیل محققان دانشگاه کلیولند شیوه ای جدید را ارائه کرده اند که طی آن از لیزری قدرتمند برای شارژ مجدد باطریهای هواپیما استفاده می کند.

به گفته محققان، هواپیما در این شیوه به صفحاتی مجهز خواهد شد که توانایی تبدیل 60 درصد از انرژی لیزر را به انرژی الکتریکی خواهد داشت. در این صورت یک پایگاه زمینی لیزری می تواند تعداد نامحدودی از هواپیماها را تغذیه کرده و انرژی رسانی کند.

بیشترین کاربرد این سیستم در هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین خواهد بود که با ایجاد بهبود در سیستم باطریها و قدرت لیزر می توان آن را در هواپیماهای بزرگتر و پیچیده تر نیز مورد استفاده قرار داد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در عین حال محققان بر این باورند که در صورت کنترل حرارت ایجاد شده ناشی از تبدیل انرژی نور لیزر به الکتریسیته، می توان این شیوه را در سوخت رسانی به فضاپیماها نیز مورد استفاده قرار داد.