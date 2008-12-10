کمیسیون کشاورزی مخالف استیضاح اسکندری است

قاسم محمدی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با بیان اینکه تنها 3 یا 4 نفربر انجام استیضاح اسکندری اصرار دارند، بیان داشت: بقیه امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر جهاد امضای خود را پس گرفته اند و یا شفاها به هیئت رئیسه اعلام کرده اند دیگر پیگیر استیضاح نیستند.

نماینده مردم اردبیل در خانه ملت تاکید کرد:من بعید می دانم وزیر جهاد کشاورزی استیضاح شود و اگر هم اینگونه شود، مجلس به آن رای نخواهد داد؛ چون فضای مجلس هم اکنون برای استیضاح جدید آماده نیست.

وی افزود: استیضاح وزیر جهاد در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست و با توجه به اینکه سال پایانی کار دولت نهم را می گذرانیم، به صلاح نیست وزیران استیضاح شوند.

محمدی با بیان اینکه محور استیضاح وزیر جهاد مسائل منطقه ای است، تاکید کرد: نمایندگان حق دارند استیضاح کنند؛ اما بهتر است همه مسائل و منافع ملی را در اولویت قرار دهند تا مسائل منطقه ای را.

ابن نماینده مجلس ادامه داد:کمیسیون کشاورزی مخالف استیضاح وزیر جهاد است و با توجه به اینکه اکثر امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر جهاد امضای خود را پس گرفته اند، بعید است استیضاح به سرانجام برسد.