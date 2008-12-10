توسعه زیرساختها بیشترین مصوبه دولت در بخش ورزش هرمزگان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رضا محمدی اصل ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: هرمزگان به واسطه بهره گیری از ظرفیت های ورزشی بانوان در مجموع استانهای برتر کشور قرار دارد و با محوریت همین موضوع در دو سفر هیئت دولت به هرمزگان، عمده مصوبات متوجه توسعه زیرساخت های ورزش پایه و بانوان بوده است.

وی ادامه داد: در هر یک از شهرستانهای استان هرمزگان، چندین پروژه متعدد ورزشی در حال اجراست که بخش عمده ای از آنها در مسیر افزایش سهم بانوان از ورزش عمومی قرار دارد.

محمدی اصل افزود: در صورت اجرایی شدن مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس جمهور به هرمزگان، سرانه ورزشی استان به ازای هر نفر به بیش از یک متر افزایش می یابد و نیاز استان برای مدتها به توسعه زیرساخت های ورزشی رفع می شود.

مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان گفت: برای دستیابی به موفقیت های جهانی در عرصه ورزش، باید زمینه های پرداختن جامعه به ورزش عمومی و پایه را فراهم کرد و دولت در راه اندازی و احداث پروژه های متعدد ورزشی در مناطق متعدد کشور این اصل را مورد توجه جدی قرار داده است.

محمدی اصل با اشاره به اختصاص 30 درصد از کل اعتبارات ورزشی استانها به ورزش بانوان، ادامه داد: در سایه حمایت های استانداز هرمزگان این میزان اعتبار در این استان به بیش از 50 درصد رسیده که به زودی شاهد رشدی عظیم در حوزه ورزش بانوان هرمزگان خواهیم بود.