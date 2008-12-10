احداث نخستین شهرک فناوری های نوین کشور در تبریز

محمدرضا زعفرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: هم‌اکنون این شرکت ساخت نخستین شهرک صنعتی فناوری‌های نوین کشور را در تبریز در دست اجرا دارد و در فاز نخست این پروژه 836 هکتار زمین را با زیربخش‌های پارک‌های علوم، تکنولوژی، تحقیق و توسعه و صنایع برتر اجرا می کند.

زعفرانی با بیان اینکه روند احداث این شهرک رضایت بخش است، ادامه داد: با تکمیل خدمات زیربنایی در شهرک فناوری های نوین، واگذاری آن به متقاضیان آغاز خواهد شد.

این مسئول در شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه فناوری‌های نوین از اهم برنامه‌های این مجموعه است، افزود: این شرکت در راستای کمک به ایجاد و تولید دانش فنی در استان از سال‌های قبل برنامه‌ریزی برای صنایع با فناوری پیشرفته را آغاز کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی در استان گفت: استان آذربایجان شرقی با بیش از هفت هزار واحد تولید و صنعتی فعال به عنوان یکی از استان‌های صنعتی کشور نقش موثری در صنعت کشور ایفا می‌کند.

زعفرانی احداث و راه اندازی شهرک صنعتی فناوری های نوین را نیز در راستای توسعه صنعتی منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: در عصر حاضر توجه به تکنولوژی‌های روز جهان برای تداوم بخشیدن به توسعه صنعتی ضروری به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در آذربایجان شرقی برای توسعه شهرک های صنعتی اظهار داشت: شرکت شهرک‌های صنعتی از سه سال گذشته شهرک فناوری قطعات خودرو را به عنوان یکی از چهار شهرک صنعتی فناوری در کشور آغاز کرده و امروز شاهد به ثمر رسیدن چند سال تلاش برای ایجاد این شهرک در استان هستیم.

به گفته زعفرانی این شهرک با توان علمی و تکنولوژیکی بالای خود در خدمت صنعت قطعه سازی کشور خواهد بود.

زعفرانی همچنین یادآور شد: این استان همچنین برای نخستین بار در کشور شهرک اختصاصی سرمایه‌گذاری خارجی را راه اندازی کرده است که تاکنون در جذب سرمایه و تکنولوژی‌های خارجی موفق بوده است.